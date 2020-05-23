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23.05.2020 15:32
Рубрика: Происшествия

Установлены новые подозреваемые в провокации на акции "Бессмертный полк"

Текст: Владимир Баршев

Еще двух подозреваемых в размещении фото нацистов на акции "Бессмертный полк" установило следствие. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фото: iStock
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"Не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал- социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен "Гилтер Адик", - цитирует Светлану Петренко ТАСС.

Второй подозреваемый - Даниил Шестаков из Перми - разместил на сайте "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. Таким образом, по делу о реабилитации нацизма проходят уже шесть человек. По этим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма").

Петренко добавила, что Шестаков является участником несанкционированных акций. Он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности за угрозу убийством. Эль-Айюби был ранее судим за кражу. У подозреваемых проведены обыски.

Надо сказать, что "Реабилитация нацизма" не относится к категории тяжких преступлений, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тысяч рублей или дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее были установлены личности четырех человек, размещавших фото нацистских преступников: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном. Все они состояли в одних группах в социальных сетях.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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