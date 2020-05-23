В Британии призвали уволить советника Джонсона за нарушение карантина

Британская оппозиция призвала уволить с должности главного советника премьер-министра Бориса Джонсона Доминика Каммингса. Ранее появились сообщения о том, что тот нарушил правила изоляции, преодолев 400 километров во пандемии COVID-19.

Каммингс, который руководил кампанией 2016 года по выходу Британии из состава Европейского Союза, отправился в Дарем в конце марта, когда уже существовала строгая изоляция, сообщила The Guardian. При этом Каммингсу, который контактировал с заразившимся коронавирусом Джонсоном, было строго рекомендовано оставаться дома. Сам Каммингс, уточняет ВВС со ссылкой на неназванный источник, сказал, что он якобы ездил в Дарем во время изоляции, поскольку нуждался в помощи своих родителей по уходу за ребенком, пока тот болел. Хотя еще в марте власти Британии заявили, что граждане страны должны оставаться дома и воздерживаться от посещения членов семьи, если они не нуждаются в еде и лекарствах.

Лидер Шотландской национальной партии в Палате общин Ян Блэкфорд заявил, что Джонсон должен уволить Каммингса. "Доминик Каммингс должен был поступить правильно, он должен был уйти в отставку, но теперь, когда он этого не сделал, Борис Джонсон должен показать лидерство, и он должен немедленно отстранить его от должности", - сказал известный шотландский политик, добавив, что действия Каммингса создали впечатление, что "существует одно правило для сильных, а другое - для простых людей". В Лейбористской партия заявили, что, если сообщение о поездке чиновника является точным, то он, по-видимому, грубо нарушил правила изоляции. "Британцы не думают, что для них будет одно правило, а для Доминика Каммингса - другое. Даунинг-стрит, 10, должен дать очень быстрое объяснение его действий", - сказал представитель лейбористов. Либерал-демократы заявили, что, если Каммингс нарушит правила, он должен уйти в отставку.

Отметим, что британские СМИ упрекали самого Джонсона, который почти месяц находился на лечении от коронавируса и не управлял работой кабинета министров страны, в том, что он грубо нарушает карантинные правила. В частности, в начале мая британский премьер похвастался тем, что, посещая госпиталь, где находятся больные COVID-19, "пожимал всем руки". Между тем еще 3 марта Национальная служба здравоохранения предписала британцам отказаться от объятий и рукопожатий во время пандемии, чтобы не способствовать распространению вируса.

В этой связи оппозиция упрекает Даунинг-стрит в двойных стандартах - одних "для избранных", других - для простых граждан страны и иностранцев: например, в пятницу глава британского МВД объявила о том, что с 8 июня практически все лица, въезжающие в страну, должны будут отправиться на 14-дневный карантин. Против этого решения резко выступили многие британские бизнес-ассоциации. Оппозиция и многие британцы недовольны тем, что правительство ужесточает карантинные меры, а на практике отдельные члены кабинета министров грубо нарушают их. Каммингс не ответил на запросы Reuters о комментариях. Представитель правительства страны также отказался от ответов на вопросы журналистов.