В каких ситуациях инспектор ГИБДД может изъять права на месте

Основной документ автомобилиста - водительское удостоверение - можно изъять у него только по решению суда. Однако существуют ряд нарушений, за которые сотрудник ГИБДД может непосредственно на месте наложить запрет на управление автомобилем, лишив таким образом водителя возможности садиться за руль.

Правонарушения, которые караются лишением водительского удостоверения, должны обязательно рассматриваться в суде. В случае если водитель не согласен с решением суда и хочет его обжаловать, в течение последующих 10 дней он должен подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Все это время такой автомобилист может на законных основаниях ездить на своем автомобиле. Однако если в апелляции ему будет отказано и вердикт суда первой инстанции останется в силе, то принятое ранее судебное решение вступит в силу сразу же. С этого момента и отчитывается срок лишения прав.

И согласно пункту 1 статьи 32.7 КоАП РФ, наказанный автомобилист в течение трех дней после вступления в силу судебного постановления обязан добровольно и самостоятельно сдать свое удостоверение в местное отделение ГИБДД. Конечно же, водитель может саботировать это требование. Но в этом случае срок лишения будет автоматически увеличиваться, так как считать его начнут с того момента, когда автомобилист все же сдаст этот документ в ГИБДД.

А вот в ряде случаев, перечисленных в статье 27 12 КоАП, сотрудник Госавтоинспекции имеет право полностью отстранить водителя от управления его автомобилем. Само по себе отстранение от управления машиной отличается от лишения водительских прав. Если лишение реализуется только в судебном порядке и действует от 1 месяца до 3 лет, в зависимости от меры наказания, то отстранение - это своего рода краткосрочное лишение права использовать автомобиль. И наступает оно в определенных случаях.

Итак, основанием для отстранения водителя от управления автомобилем является, в частности, отсутствие у автомобилиста регистрационных документов на машину. Также могут отстранить водителя от управления машины, у которой обнаружены неисправности в работе тормозной системы, рулевого управления и сцепления. Кроме того, если проверяющий инспектор обнаружит, что за рулем находится водитель, не имеющий прав на управления автомобилем или лишенный такого документа, нарушителя также отстранят. И, конечно же, отстранение от управления авто применяется в отношении водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В той же статье 27.12 КоАП говорится о том, что решение об отстранении водителя от управления машиной может на месте принять сам инспектор ГИБДД. При том он должен составить протокол и сделать это в присутствии двух понятых или заснять весь процесс оформления на видео.

Водитель может, кстати, отказаться подписывать протокол об отстранении, что тоже должно быть зафиксировано в этом документе. На период действия отстранения по техническим неисправностям машина перемещается на штрафстоянку, и находится там до того момента, пока сами эти причины не будут устранены. Важно отметить, что этот временный запрет распространяется и на водителя, и на автомобиль.

Если водителя отстраняют от управления машиной на основании того, что он находился за рулем в состоянии опьянения, то его обязательно направляют на медицинское освидетельствование. И в этом случае сотрудник ГИБДД должен составить протокол, указав в том числе и основания для отстранения.

Чтобы обезопасить себя от неправомерных действий сотрудников ГИБДД при отстранении от управления машиной, водитель должен не забывать о некоторых правилах. Так, если от него требуют пройти анализ на наличие алкоголя в крови, он может требовать, чтобы эти действия были произведены в больнице.

Также водитель, который забыл свое удостоверение дома, может позвонить родственникам и попросить их привезти ему документы. Кроме того, автомобилист может потребовать внести в протокол об отстранении свою версию произошедшего и дать свои объяснения случившемуся.