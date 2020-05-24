Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля. Она победила в голосовании, которое проводил официальный аккаунт Olympic Channel в Twitter.

В четвертьфинале и полуфинале Загитова опередила представителей Ямайки: легкоатлета Усэйна Болта (58 процентов против 42) и легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68 против 32).

В решающем противостоянии соперником Алины был американский фигурист Джонни Вейр. Россиянка собрала 62 процента голосов, Вейр - 38.

Напомним: в декабре прошлого года Алина объявила о приостановке соревновательной карьеры.

На прошлой неделе исполком ФФККР утвердил состав кандидатов в сборные команды России. В состав команды в женском одиночном катании вошла в том числе и Загитова.