Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля. Она победила в голосовании, которое проводил официальный аккаунт Olympic Channel в Twitter.
We asked, you answered!✨— Olympic Channel (@olympicchannel) May 24, 2020
Alina Zagitova 🇷🇺 was voted as your favourite! Congrats! 👏#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2
В четвертьфинале и полуфинале Загитова опередила представителей Ямайки: легкоатлета Усэйна Болта (58 процентов против 42) и легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68 против 32).
В решающем противостоянии соперником Алины был американский фигурист Джонни Вейр. Россиянка собрала 62 процента голосов, Вейр - 38.
Напомним: в декабре прошлого года Алина объявила о приостановке соревновательной карьеры.
На прошлой неделе исполком ФФККР утвердил состав кандидатов в сборные команды России. В состав команды в женском одиночном катании вошла в том числе и Загитова.