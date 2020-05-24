Элла Александровна, почему это решение принято именно сейчас? Какие задачи оно должно решить?

Элла Памфилова: Это один из современных видов голосования, которое может наряду с традиционными способами иметь хорошие перспективы в процессе дальнейшего развития всей избирательной системы страны. По крайней мере на него уже сейчас формируется запрос у нового, "цифрового" поколения наших граждан. Более того, очень важно, что именно сейчас приняты поправки о ДЭГ (дистанционном электронном голосовании. - Прим. "РГ") в соответствующие законы о выборах. Оно предусмотрено и в процедуре общероссийского голосования.

Мы, как и весь мир, столкнулись с новой реальностью, обусловленной глобальной пандемией, которая, очевидно, не исчезнет завтра в одно мгновение. Эта новая реальность может обернуться "новой нормальностью", в которой мы будем вынуждены и дальше жить, приспосабливаясь к ее видоизменяющимся вызовам.

И сейчас, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, критически важным становится свойство "бесконтактности" ДЭГ, возможность реализации активного избирательного права без необходимости физического контакта между участниками избирательного процесса.

Принятые законы дают нам возможность интенсивно работать в этом направлении, учитывая и нынешнюю специфику общественно-политической жизни, и перспективы завтрашнего дня.

На какие категории избирателей в первую очередь направлено дистанционное голосование? В чем удобство для избиркомов?

Элла Памфилова: Эта технология создает возможность для самого широкого круга избирателей, зарегистрированных на порталах госуслуг, проголосовать по месту их нахождения вне пределов своих избирательных участков и округов, в привычных и удобных для них условиях. Например, находясь дома, не покидая своей квартиры, дистанционно, без посещения избирательного участка. Разумеется, это удобный способ и для граждан, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах. И, конечно, для маломобильных категорий и избирателей с ограниченными возможностями по здоровью это способ проголосовать без посторонней помощи.

Таким образом получится вовлечь в избирательный процесс больше участников голосования. У комиссий вырастет скорость и точность обработки избирательной документации, подсчета голосов и подведения итогов голосования, опубликования результатов выборов. Наконец, электронный формат со временем снизит общие расходы по организации и проведению выборов.

Насколько избирательная система России готова использовать такую модель? Что еще предстоит сделать?

Элла Памфилова: Сначала важно тщательно проработать все аспекты ДЭГ и оценить возможность его широкого применения в масштабах страны в недалеком будущем. Для этого надо выполнить ряд условий.

Во-первых, должен сложиться консенсус ключевых участников избирательного процесса на основе широкого и открытого обсуждения. Предлагаемая технология должна завоевать общественное доверие и получить поддержку основных политических сил.

Во-вторых, выполнить сложную исследовательскую и инженерную задачу, направленную на разрешение противоречий по, зачастую, взаимоисключающим вопросам. Например - гарантировать надежную идентификацию избирателя с одной стороны, а тайну голосования и анонимность участия - с другой.

Необходимо, и это, пожалуй, самое главное, защитить систему от любого внешнего вмешательства и преждевременного ознакомления с результатами голосования. Но при этом члены избиркомов на каждом этапе должны иметь возможность отслеживать и контролировать все процедуры.

Более того, надо сформировать открытый, понятный, прозрачный и убедительный процесс общественно-политического контроля и наблюдения, одновременно обеспечив полную безопасность системы и конфиденциальность заложенных в нее данных.

Чтобы технология заработала повсеместно, на федеральном уровне потребуется создать мощную сетевую и вычислительную инфраструктуру, которая сможет работать под высокой нагрузкой: обрабатывать обращения миллионов граждан и выстаивать под напором массированных хакерских атак.

В сентябре состоится Единый день голосования. Насколько широко вы планируете задействовать дистанционное голосование?

Элла Памфилова: Мы ориентированы на постепенность и последовательность внедрения технологии. Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты.

При этом и определение условий применения электронного голосования, и установление ключевых параметров пилотных проектов, и оценка их результатов должны происходить с вовлечением основных политических сил, участвующих в соответствующих кампаниях.

При соблюдении этих правил новая технология должна стать понятной и привычной частью избирательного процесса для основных его участников, надежной, доступной и удобной опцией для избирателей.

На ближайших выборах в Единый день голосования мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, проведенных по заказу ЦИК. Разумеется, при условии согласия и готовности к эксперименту со стороны того или иного региона.

Будет ли использоваться дистанционный формат на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию?

Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

В данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. Это несколько снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования.

Вы будете учитывать эпидемиологическую ситуацию при принятии решения о дистанционном голосовании по Конституции?

Элла Памфилова: Конечно. Мы будем исходить из совокупности нескольких факторов: рисков осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, технологической готовности региона и настроя жителей этого региона на участие в дистанционном голосовании.

И самое главное - каждому участнику голосования должно быть обеспечено право выбора, каким образом он намерен проголосовать. Выбор формы голосования и участие в нем - это исключительно добровольное право каждого гражданина.

Сейчас называются разные сроки проведения общероссийского голосования, в том числе конец июня. Как вы оцениваете готовность к нему избирательной системы?

Элла Памфилова: Я сейчас не буду обсуждать возможные даты, на которые президент может назначить голосование. Уверена, что он будет ее определять, исходя из того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы предполагаем, что президент это сделает примерно за месяц до дня голосования.

Если в запасе у нас будет месяц, то с учетом нашего "задела" - мы все это время не сидели сложа руки, поскольку была возможность действовать в соответствии с указом президента, которым он возложил на ЦИК полномочия по подготовке организации общероссийского голосования, - мы справимся.

Все подготовительные мероприятия, которые не привязаны к конкретной дате, мы постепенно осуществляем. Кроме того, мы подписали соглашение с Роспотребнадзором о рекомендациях по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, разработали эти рекомендации для наших коллег в регионах. Как только будет определена дата голосования, я уверена, мы к нему подготовимся так, как обязаны это сделать.