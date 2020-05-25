Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Статью 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 13; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; 2008, N 13, ст. 1186; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 14, ст. 1549; 2011, N 1, ст. 18; N 48, ст. 6730; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1638; 2014, N 8, ст. 739; 2015, N 6, ст. 884; N 27, ст. 3965; N 41, ст. 5639; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 23, ст. 3227; 2020, N 9, ст. 1119) дополнить пунктом 32-2 следующего содержания:

"32-2. Голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), избираемого в соответствии с пунктами 32 и 32-1 настоящей статьи, может быть отложено законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если на территории данного субъекта Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте Российской Федерации введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного субъекта Российской Федерации, а также если принято решение об отложении голосования на выборах, референдумах в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 101 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5517; 2009, N 1, ст. 30; N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794; 2011, N 11, ст. 1503; N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 4702; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1648; N 19, ст. 2329; N 51, ст. 6684; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; 2015, N 45, ст. 6203; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 23, ст. 3227; 2018, N 28, ст. 4148; N 51, ст. 7861; 2019, N 22, ст. 2660; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 621 следующего содержания:

621) дистанционное электронное голосование -голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения;";

2) в пункте 51 статьи 10 слова "шесть месяцев" заменить словами "один год";

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 101 изложить в следующей редакции:

"3) на территории Российской Федерации либо не менее чем одной трети субъектов Российской Федерации в отношении федеральных выборов (за исключением дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), на территории Российской Федерации либо на территориях двух и более субъектов Российской Федерации в отношении иных выборов (в том числе дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов -самостоятельно Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

4) в статье 37:

а) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. На основании форм подписных листов, установленных настоящим Федеральным законом, организующая выборы, референдум комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования должности выборного должностного лица, наименования законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа.";

б) в пункте 11 в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,", в пятом предложении слово "Подпись" заменить словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в шестом предложении слово "свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,";

в) пункт 14 признать утратившим силу;

г) пункт 16 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 100 листов в одной папке)";

д) дополнить пунктами 161 -169 следующего содержания:

"161. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При этом законом субъекта Российской Федерации должно быть установлено количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и которое не может превышать половину количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов.

162. Установленное настоящей статьей регулирование порядка сбора подписей избирателей применяется в отношении сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 163 - 169 настоящей статьи.

163. Избиратель может поддержать выдвижение кандидата, списка кандидатов путем проставления подписи в подписном листе либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

164. При проставлении подписи в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" должно быть обеспечено информирование избирателей о кандидатах, списках кандидатов в объеме сведений, предусмотренных формами подписных листов, установленными настоящим Федеральным законом для соответствующих выборов.

165. Кандидату, избирательному объединению, осуществляющим сбор подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", должно быть обеспечено предоставление оператором федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об избирателях, поддержавших выдвижение соответствующего кандидата, списка кандидатов, в порядке и объеме, которые установлены в соответствии с пунктом 169 настоящей статьи.

166. Сбор подписей избирателей кандидатами, избирательными объединениями с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" может начинаться после дня, следующего за днем представления кандидатом документов для уведомления о своем выдвижении в избирательную комиссию, заверения списка кандидатов избирательной комиссией.

167. Кандидат, избирательное объединение вправе исключить подписи избирателей, поддержавших выдвижение соответственно кандидата, избирательного объединения, из подписей, собранных с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и представляемых ими в избирательную комиссию для регистрации кандидата, списка кандидатов.

168. В протоколе об итогах сбора подписей, составляемом кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, указывается количество подписей избирателей, собранных кандидатом, избирательным объединением с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и представляемых в избирательную комиссию.

169. Порядок проставления подписей с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", представления указанных подписей в избирательную комиссию, а также проверки подписей, представленных для регистрации кандидата, списка кандидатов в избирательную комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам, избирательным объединениям о поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по согласованию с оператором федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

5) в статье 38:

а) в пункте 64:

в подпункте "и" слово "закона;" заменить словами "закона. Неточное указание в подписном листе наименования должности выборного должностного лица, наименования законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 81 статьи 37 настоящего Федерального закона, не может служить основанием для признания подписей избирателей, участников референдума недействительными;";

подпункт "л" после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями, участниками референдума несобственноручно,";

б) в пункте 24:

в подпункте "г" цифры "10" заменить цифрой "5";

в подпункте "г1" цифры "10" заменить цифрой "5";

в) в пункте 25:

в подпункте "в" цифры "10" заменить цифрой "5";

в подпункте "в1" цифры "10" заменить цифрой "5";

6) пункт 14 статьи 64 изложить в следующей редакции:

"14. При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.";

7) в статье 65:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме голосование групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме досрочное голосование избирателей, участников референдума на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.";

8) в статье 66:

а) в пункте 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)";

б) пункт 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "и пунктом 18 настоящей статьи";

в) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.";

9) в приложении 41:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

10) в приложении 5:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

11) в приложении 6:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

12) в приложении 71:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

13) в приложении 8:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

14) приложение 9 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей участников референдума.";

15) в приложении 10:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.".

Статья 3

В абзаце шестом части 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 30, ст. 3104; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6411; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; 2015, N 6, ст. 886; 2017, N 1, ст. 35) слова "шесть месяцев" заменить словами "один год".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493; 2018, N 24, ст. 3417; N 51, ст. 7861) следующие изменения:

1) в статье 45:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. На основании форм подписных листов, установленных настоящим Федеральным законом, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования субъекта Российской Федерации, наименования и номера одномандатного избирательного округа.";

б) в части 11 во втором предложении слово "свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,", в четвертом предложении слово "Подпись" заменить словами "Фамилию, имя, отчество, подпись";

в) часть 14 признать утратившей силу;

г) часть 16 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 100 листов в одной папке)";

2) в части 17 статьи 48:

а) в пункте 9 слово "закона;" заменить словами "закона. Неточное указание в подписном листе наименования субъекта Российской Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 11 статьи 45 настоящего Федерального закона, не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными;";

б) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,";

3) в части 15 статьи 49:

а) в пункте 9 слово "закона;" заменить словами "закона. Неточное указание в подписном листе наименования и номера одномандатного избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 11 статьи 45 настоящего Федерального закона, не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными;";

б) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,";

4) в пункте 13 части 3 статьи 50 цифры "10" заменить цифрой "5";

5) в пункте 6 части 7 статьи 51 цифры "10" заменить цифрой "5";

6) статью 81 дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. В случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.";

7) в статье 82:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

б) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.";

8) в статье 83:

а) в части 1 слова "(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования" заменить словами "прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)";

б) часть 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "и частью 18 настоящей статьи";

в) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.";

9) в приложении 2:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

10) в приложении 3:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.";

11) в приложении 4:

а) таблицу дополнить строками 4 и 5;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: "Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 2, 37, 38, 64, 65, 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), приложений 41, 5, 6, 71, 8, 10 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положение приложения 9 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением референдумов, инициатива проведения которых выдвинута после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Положения статей 45, 48, 49, 50, 51, 81 - 83 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), приложений 2, 3 и 4 к Федеральному закону от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин