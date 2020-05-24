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24.05.2020 21:00
Рубрика: Внутренняя политика

Деньги пошли

Правительство выделило средства для выплат на детей и на поддержку автопрома
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 110 (8164)
Более 220 миллиардов рублей правительство выделило из своего резервного фонда на поддержку семей с детьми. Другим распоряжением оказана финансовая помощь российскому автопрому - 25 миллиардов рублей. Еще 100 миллиардов рублей выделено на компенсацию потерь региональных бюджетов.
Михаил Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС Михаил Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Михаил Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, обеспечив финансирование единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Президент предложил выдать на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Прием заявлений уже идет, и в первые же дни работы сервис стал одним из самых востребованных на Едином портале госуслуг. Непосредственно выплаты должны начаться с 1 июня.

На эти цели выделено 197,2 миллиарда рублей. По расчетам правительства, выплатами охватят не менее 19 миллионов детей начиная от 3 лет и до наступления 16-летнего возраста.

По расчетам правительства, выплатами охватят не менее 19 миллионов детей от 3 до 16 лет

Еще 24,9 миллиарда рублей потребовалось, чтобы выполнить указание главы государства о расширении механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. Пособие в размере 5000 рублей родители могут получить за апрель, май и июнь, и оно было распространено также на семьи, в которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Это решение, по оценкам кабинета министров, коснется не менее 1,6 миллиона детей.

Фото: AP
Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Государство продолжает развивать систему поддержки медицинских и других работников, непосредственно участвующих в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Если они заболеют вирусом на рабочем месте и это станет причиной временной нетрудоспособности, то получат единовременную страховую выплату в размере 68 тысяч 811 рублей. Под дополнительные гарантии правительство выделило 11,5 миллиарда рублей.

Ранее кабинет министров установил перечень заболеваний и осложнений, при развитии которых из-за вируса медработникам положена страховка. В него вошли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей без развития пневмонии, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и легочная эмболия, печеночная и почечная недостаточности, ряд других диагнозов. Также было утверждено временное положение о страховых случаях, которое будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медработникам.

Новая помощь оказана экономике. Российским автопроизводителям через министерство промышленности и торговли направлено 25 миллиардов рублей. Средства будут использованы в разных формах поддержки. Так, на 5 миллиардов закупят машины "скорой помощи" для регионов, 7 миллиардов рублей используют в льготном автокредитовании. Механизм льготного лизинга, включая госпрограмму "Доступная аренда", профинансируют на 8,5 миллиарда рублей. Еще 4,5 миллиарда предусмотрены на субсидии по займам для закупки транспорта для государственных нужд.

Фото: iStock
Правительство выделило авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов

"Комплекс мер, разработанный по поручению президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Следит правительство и за положением регионов страны. Им выделено 100 миллиардов рублей на компенсацию потерь бюджетов. Средства предусмотрены для 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого региона будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.