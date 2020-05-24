Более 220 миллиардов рублей правительство выделило из своего резервного фонда на поддержку семей с детьми. Другим распоряжением оказана финансовая помощь российскому автопрому - 25 миллиардов рублей. Еще 100 миллиардов рублей выделено на компенсацию потерь региональных бюджетов.

Михаил Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, обеспечив финансирование единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Президент предложил выдать на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Прием заявлений уже идет, и в первые же дни работы сервис стал одним из самых востребованных на Едином портале госуслуг. Непосредственно выплаты должны начаться с 1 июня.

На эти цели выделено 197,2 миллиарда рублей. По расчетам правительства, выплатами охватят не менее 19 миллионов детей начиная от 3 лет и до наступления 16-летнего возраста.

По расчетам правительства, выплатами охватят не менее 19 миллионов детей от 3 до 16 лет

Еще 24,9 миллиарда рублей потребовалось, чтобы выполнить указание главы государства о расширении механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. Пособие в размере 5000 рублей родители могут получить за апрель, май и июнь, и оно было распространено также на семьи, в которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Это решение, по оценкам кабинета министров, коснется не менее 1,6 миллиона детей.

Государство продолжает развивать систему поддержки медицинских и других работников, непосредственно участвующих в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Если они заболеют вирусом на рабочем месте и это станет причиной временной нетрудоспособности, то получат единовременную страховую выплату в размере 68 тысяч 811 рублей. Под дополнительные гарантии правительство выделило 11,5 миллиарда рублей.

Ранее кабинет министров установил перечень заболеваний и осложнений, при развитии которых из-за вируса медработникам положена страховка. В него вошли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей без развития пневмонии, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и легочная эмболия, печеночная и почечная недостаточности, ряд других диагнозов. Также было утверждено временное положение о страховых случаях, которое будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медработникам.

Новая помощь оказана экономике. Российским автопроизводителям через министерство промышленности и торговли направлено 25 миллиардов рублей. Средства будут использованы в разных формах поддержки. Так, на 5 миллиардов закупят машины "скорой помощи" для регионов, 7 миллиардов рублей используют в льготном автокредитовании. Механизм льготного лизинга, включая госпрограмму "Доступная аренда", профинансируют на 8,5 миллиарда рублей. Еще 4,5 миллиарда предусмотрены на субсидии по займам для закупки транспорта для государственных нужд.

"Комплекс мер, разработанный по поручению президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Следит правительство и за положением регионов страны. Им выделено 100 миллиардов рублей на компенсацию потерь бюджетов. Средства предусмотрены для 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого региона будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.