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24.05.2020 11:05
Рубрика: Легковые авто

Как самостоятельно подготовить автомобиль к летнему сезону

Текст: Александр Чупров
Несмотря на действующий режим самоизоляции, многие россияне отправились на дачу, где получили возможность подготовить машину к летнему сезону. Самостоятельное сезонное обслуживание позволит избежать поездки в автосервис и значительно сэкономить.
Сменить "обувку"
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Эксперты "Авито Авто" подсчитали, в какую сумму обойдется подготовка автомобиля к теплой погоде в условиях самоизоляции. Как говорится в исследовании, поменять резину на летнюю можно двумя способами - с полной заменой колесных дисков или демонтировав зимние шины с колес. В любом случае не обойтись без домкрата - этот инструмент обычно прилагается при покупке автомобиля, но для частого использования можно приобрести более удобный вариант. Цены на домкрат в большинстве регионов России начинаются от 500 рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Необходимые для монтажа шин ключи можно приобрести по отдельности, но покупка большого набора может оказаться куда более выгодной. К тому же удобно иметь под рукой инструменты на любой случай. Полноценный набор для автомобилиста на можно найти за 2000 рублей.

Выровнять давление в шинах после монтажа можно с помощью механического ножного компрессора (стоимость - от 400 рублей). Современные же электрические модели будут, конечно, эффективнее, но и стоят дороже - цены на варианты в хорошем состоянии стартуют от 700 рублей.

Как говорит директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков, в режиме самоизоляции многие автомобилисты предпочитают самостоятельно готовить транспортное средство к летнему сезону. При выборе инструментов для этого необходимо руководствоваться бюджетом, а также правильно расставлять приоритеты.

Фото: iStock
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"Например, домкрат лучше приобретать не самый дешевый, а выбрать максимальную грузоподъемность (для седана - 1,5-2 тонны, для внедорожника - от 3 до 8 тонн) и высоту подъема (для большинства авто достаточно 300-500 мм). Технические характеристики являются определяющими и при выборе компрессора - достаточный уровень давления обычно 2-3 атмосферы, но низкопрофильные шины нуждаются более, чем в 3 атмосферах. Производительность автокомпрессора примерно 25-30 л/мин - этого достаточно, чтобы накачать наиболее распространенные диаметры колес R14-15 за 2-3 минуты. Ключи для шиномонтажа предпочтительнее покупать из прочных сплавов с максимально длинной ручкой, ведь чем длиннее рычаг, тем легче и быстрее пройдет процесс откручивания гаек", - советует Игорь Серебряков.

Навести чистоту и блеск
Фото: iStock

Качественную мойку автомобиля весной эксперты рекомендуют делать не только из соображений эстетики, но и с точки зрения общей профилактики износа транспортного средства. Автошампунь для ручной мойки можно найти по цене от 100 рублей за литр. В свою очередь, краска и стекла фар после естественных зимних повреждений могут потребовать полировки. Баллон полироли можно приобрести и за 100 рублей, но более дорогие варианты могут оказаться эффективнее. Тщательную уборку в салоне упростит автопылесос.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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По словам Игоря Серебрякова, сэкономить при подготовке автомобиля к летнему сезону можно на автохимии - выбрать бюджетный вариант с составом, аналогичным дорогим средствам. А вот полироль для кузова следует приобретать исходя из поставленной задачи: абразивные полироли используются для борьбы с неглубокими царапинами на кузове, а для придания автомобилю блеска подойдут восковые или синтетические смеси.

В свою очередь, директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко отмечает, что у тех, у кого есть дача и возможность уделить машине внимание, может не возить с собой огромный запас автохимии, а, к примеру, раз в неделю пылесосить и обрабатывать салон. А те же домкрат и компрессор - вещи, которые обязаны быть в каждой машине, как и аптечка с огнетушителем.

Избавиться от скрипа
Фото: iStock

Как известно, низкие температуры и влажность не приносят пользы дверным петлям, потому без смазки не обойтись. Она поможет не только избавиться от скрипа, но также пригодится и для удаления следов ржавчины с кузова автомобиля, и для обработки пластиковых деталей внутри салона. Выбирать можно из множества вариантов, и у каждого автомобилиста со временем формируются свои предпочтения. Общие рекомендации - не использовать для элементов, покрытых краской, смазки на масляной основе и избегать применения в салоне средств с резким запахом. Флакон смазки обойдется в среднем в 300 рублей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Что касается замены омывающей жидкости, то некоторые автомобилисты в целях экономии используют вместо нее в теплый сезон обычную воду. Однако эксперты советуют так не делать, поскольку вода из-за своей жесткости может со временем разрушить бачок омывателя. Тем более что цена вопроса не так уж велика - стоимость летних омывающих жидкостей начинается от 50 рублей за 5 литров.

К тому же стеклоомывающая жидкость лучше очищает стекло от жира или следов мошек, чем обычная вода, благодаря безвредным поверхностно активным веществам в ее составе, добавляет Игорь Серебряков.

Кроме того, по его мнению, помимо замены шин и генеральной очистки автомобиля следует проверить все залитые в автомобиль технические жидкости: моторное и трансмиссионное масло, жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость. Дело в том, что за зиму у них могли измениться консистенция или снизиться необходимый уровень. Также стоит избавить бензобак от конденсата, скопившегося за зиму: при попадании в топливопровод он может спровоцировать перебои в системе.

Цена вопроса
Фото: iStock

В целом минимальный набор для самостоятельного сезонного обслуживания автомобиля, по подсчетам "Авито Авто", можно собрать, уложившись в 4000 рублей, если выбирать самые простые варианты. К комплекту придется также добавить тряпки и щетки для очистки разных поверхностей. Это может увеличить итоговую сумму, однако у большинства водителей они есть.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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По мнению Дениса Еременко, главное при использовании летних аксессуаров не покупать контрафакт, дабы не нарваться на откровенно опасные для здоровья товары. Тот же компрессор может взорваться, а химия нанести ожоги.

"Часть подготовительных работ к летнему сезону автомобилист может произвести сам - смену колес, если они не нуждаются в балансировке, уборку салона и мойку авто, проверку жидкостей в транспортном средстве.

Но если за зимний период эксплуатации наметился износ подвески и колесных дисков, коррозия, сколы эмали и глубокие царапины на кузове - стоит обратиться в сервисный центр. Во-первых, определить степень износа или повреждения непрофессионалу достаточно сложно, а во-вторых, специалисты очистят автомобиль более тщательно, удалят из покрытия вкрапления асфальта и металла, отполируют проблемные места или все покрытие. После чего обработают поверхность кузова специальной автохимией, которая защитит автомобиль", - говорит Игорь Серебряков.