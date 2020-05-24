Муфтий Равиль Гайнутдин: Призываю отметить Ураза-байрам дома

Ураза-байрам по традиции отмечают три дня и начинают с праздничной молитвы в мечетях. В нынешней ситуации самоизоляции из-за угрозы COVID-19 российские знатоки исламского права - улемы - постановили, что отметить праздник в условиях пандемии можно и в кругу семьи. В Ураза-байрам верующим рекомендуется совершить ритуальное омовение, надеть "лучшую праздничную одежду", использовать благовония, а после утренней молитвы "съесть несколько фиников, как делал пророк Мухаммад". К праздничному намазу можно присоединиться онлайн - к телевизионным трансляциям на канале "Россия 1" и на Первом канале.

"В день благословенного праздника Ураза-байрам наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создавать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, отметить Ураза-байрам дома", - обратился к верующим глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

При этом муфтий Гайнутдин сообщил, что мусульманам в условиях самоизоляции удалось сохранить традицию проведения благотворительного ифтара (праздничный стол разговения). В Москве и Подмосковье, в Башкирии, Татарстане и в других регионах организована бесконтактная доставка бесплатных ланч-боксов нуждающимся. Волонтеры обошли более 30 тысяч адресов - вдвое больше, чем в 2019 году. Вместе с добровольцами помощь обездоленным оказывают имамы.

Как сообщает портал Духовного управления мусульман России, волонтеры помогают не только гражданам России, но и мигрантам.