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24.05.2020 09:00
Рубрика: Общество

Муфтий Равиль Гайнутдин: Призываю отметить Ураза-байрам дома

Текст: Владимир Емельяненко
Телеканал "Россия 1" начал трансляцию богослужения из главной Соборной мечети Москвы. На Первом канале включили трансляцию из главной мечети Уфы. Так Россия отмечает наступление священного для мусульман праздника разговения - Ураза-байрам. Его название переводится как "праздник прекращения поста" (Рамадан), который начался 23 апреля.

Ураза-байрам по традиции отмечают три дня и начинают с праздничной молитвы в мечетях. В нынешней ситуации самоизоляции из-за угрозы COVID-19 российские знатоки исламского права - улемы - постановили, что отметить праздник в условиях пандемии можно и в кругу семьи. В Ураза-байрам верующим рекомендуется совершить ритуальное омовение, надеть "лучшую праздничную одежду", использовать благовония, а после утренней молитвы "съесть несколько фиников, как делал пророк Мухаммад". К праздничному намазу можно присоединиться онлайн - к телевизионным трансляциям на канале "Россия 1" и на Первом канале.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"В день благословенного праздника Ураза-байрам наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создавать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, отметить Ураза-байрам дома", - обратился к верующим глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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При этом муфтий Гайнутдин сообщил, что мусульманам в условиях самоизоляции удалось сохранить традицию проведения благотворительного ифтара (праздничный стол разговения). В Москве и Подмосковье, в Башкирии, Татарстане и в других регионах организована бесконтактная доставка бесплатных ланч-боксов нуждающимся. Волонтеры обошли более 30 тысяч адресов - вдвое больше, чем в 2019 году. Вместе с добровольцами помощь обездоленным оказывают имамы.

Как сообщает портал Духовного управления мусульман России, волонтеры помогают не только гражданам России, но и мигрантам.

Общество Религия РГ-Видео

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