Оклейка автомобиля защитной пленкой: цена вопроса, стоит ли это делать

Желание оклеить автомобиль пленкой возникает по разным причинам. В большинстве случаев таким образом автовладельцы стремятся сделать свой транспорт узнаваемым и уникальным, в прямом смысле отличным от других. Нередко к такой опции прибегают корпоративные парки - такси или муниципальный транспорт. Наконец, к оклейке пленкой прибегают автолюбители, стремящиеся защитить свою машину. Ведь сколы, царапины и потертости, а также кустарно устраненные повреждения кузова проще замаскировать пленкой, нежели вкладываться в дорогостоящий ремонт с рихтовкой, шпаклевкой и окраской.

Преимущества оклейки кузова пленкой

Помимо задач стайлинга и маскировки изъянов ЛКП, оклейка кузова пленкой может применяться для защиты кузова нового автомобиля. Вне зависимости от типа пленки полимерное покрытие будет оберегать ЛКП от мелких царапин, сколов и ультрафиолетовых лучей - заводская краска не будет выгорать на ярком солнце.

При этом, разумеется, существуют пленки с разными характеристиками и, соответственно, потенциалом защиты. Оклейка машины пленкой - это также максимально быстрый способ видоизменить ваш автомобиль. К примеру, такая технология не требует длительной сушки. Наконец, цветовая гамма пленок настолько велика, что можно реализовать самые смелые дизайнерские фантазии.

Выбор материалов

В настоящее время на рынке представлено два основных вида пленок, которые различаются по цене и эксплуатационным качествам. Самый доступный вариант - это виниловая пленка, разработанная изначально для использования на рекламных щитах. Такой материал может быть как прозрачным, так и цветным, предназначенным как для легкой защиты ЛКП, так и для стайлинга. По своей структуре такой материал близок к пластику. Читай - виниловая "одежка" может менять свой размер (растягиваться) при нагреве. После же разогрева такое покрытие становится твердым.

Принципиально другой тип покрытий - полиуретановые пленки, которые нередко называют антигравийными. Мало того, что такие пленки толще, чем винил. По составу полиуретановый материал ближе к резине. А значит, в отличие от винила, такое покрытие способно растягиваться без нагрева, а затем стягиваться, принимая исходные размеры.

Кстати, полиуретановое покрытие разработали и первыми применили американские военные. Полиуретан наносили на лопасти вертолетов во время операции "Буря в пустыне", чтобы обезопасить детали от быстрого изнашивания от соприкосновения с песком. Понятно, что благодаря своей эластичности полиуретановые пленки гораздо лучше ведут себя как при особо низких, так и высоких температурах. И наоборот - виниловые покрытия гораздо быстрее дубеют, выгорают, отслаиваются и идут трещинами.

Цена вопроса

Нередко решающим фактором при выборе типа пленки является цена. Полиуретан как минимум в пять раз дороже винила. Однако виниловые пленки тем не менее остаются популярными - их приобретают, когда действуют по принципу "дешево и сердито". Самые доступные виниловые модели обойдутся примерно в 800 рублей за метр. Полиуретановый аналог соответственно потянет уже на 4 000 рублей за метр.

Цены разных производителей колеблются в пределах 10-15 процентов. Разумеется, этот прайс приведен без учета работ, а последние также сильно варьируются в зависимости от особенностей машины. Понятно, что спорткар с развитым обвесом будет оклеить сложнее, чем компактный "гражданский" автомобиль без обилия выступающих частей.

Что касается цен на оклейку профессионалами, за обработку среднестатистического компактного кроссовера (например, Renault Kaptur) винилом попросят порядка 40 тыс. рублей, полиуретаном - порядка 60 тыс. рублей. Причем мы говорим здесь о нижнем пороге цен. За работу с премиум-моделями в серьезных конторах с вас легко могут запросить 100 тыс. рублей и даже больше.

Последовательность действий при самостоятельной оклейке

К минусам оклейки можно отнести сложность технологического процесса. Прежде всего, для оптимального результата желательно, чтобы кузов был новым. Однако в любом случае придется демонтировать те элементы, которые не будут оклеиваться - дверные ручки, фары, антенны и прочие мелкие детали. Затем следует этап очистки кузова. Автомобиль следует помыть самым тщательным образом и удостовериться в том, что на кузове не остались частички пыли.

Затем уайт-спиритом или изопропиловым спиртом удаляются всяческие загрязнители - микропятна смазки, гудрона, солидола и т.п. После этого вам понадобится мыльный раствор (часто за основу берут детский шампунь без щелочи, жидкость для мытья посуды или обычное мыло).

Мыльная основа не дает пленке залипать и препятствует формированию заломов. Смешиваем средство в соотношении 50 мл на 1 литр воды, заливаем в пульверизатор и распыляем равномерным слоем по поверхности кузова. Ждем около получаса, пока раствор полностью или почти полностью высохнет. После этого начинается собственно оклейка. Вам будет гораздо проще, если вы будете осуществлять этот процесс в сухом и теплом (около 20 градусов) помещении. Как вариант - в гараже. Если же приходится работать на улице, убедитесь, что не дует ветер.

Полезные советы при оклейке

Отрезая куски пленки от рулона, следует оставлять небольшой запас. Для фиксации и разравнивания пленки используйте ракель (тонкая пластина в виде скребка, которая бывает пластиковой, войлочной или резиновой).

Качественные пленки выполнены по технологии Air free, позволяющей удалять излишки воздуха из-под пленки через специальные микроканалы. Когда пленка полностью выровнена, ее следует прогреть феном для активации клеящего слоя. Не стоит сильно натягивать пленку - она может деформироваться или порваться.

В отличие от виниловых пленок, полиуретановым требуется время для просушки автомобиля. Как правило, хватает двенадцати часов. При желании можно серьезно сэкономить, оклеив автомобиль частично (например, только крышу с кузовными стойками). А если вы заинтересованы в первую очередь в защитных свойствах пленки, нанесите антигравийный прозрачный полиуретановый материал лишь на наиболее уязвимые элементы кузова - передний бампер, капот, пороги, передние крылья.