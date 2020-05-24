Опубликовано видео уничтожения беспилотника лазерным оружием ВМС США

Пентагон опубликовал видео испытания мощного лазера. На кадрах виден яркий луч, который, по словам командования ВМС США, вывел из строя беспилотный летательный аппарат. Горящий и падающий объект показывают чуть позже.

Как ранее писала "Российская газета" со ссылкой на CNN, испытания нового мощного оружия состоялись 16 мая в Тихом океане. Специальную установку разместили на носу десантно-транспортного корабля USS Portland, находящегося у Гавайских островов (база Перл-Харбор).

В пресс-службе Военно-морских сил США сообщили, что "был испытан твердотельный лазер высокого класса", который будут использовать как против дронов, так и против небольших катеров.