Первый из пяти иранских танкеров с топливом прибыл в Венесуэлу, несмотря на угрозы США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Каракасе.

"Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между двумя странами прочны и глубоки. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. По данным ТАСС, танкер под названием "Fortune" ранее был замечен у берегов соседнего с Боливарианской Республикой государства Тринидад и Тобаго

Напомним, не так давно газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом изучает возможность введения новых санкций против Тегерана. Вашингтон пообещал задерживать иранские танкеры во время их дозаправки в портах третьих стран.

"Это нарушение международных норм", - заявил тогда министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. А лидер Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы" в случае возникновения трудностей с доставкой топлива.