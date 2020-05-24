Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху

В Иерусалимском окружном суде 24 мая прошло первое заседание по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.

Главе государства вменяются в вину коррупция и злоупотребление общественным доверием.

Премьер-министр был вынужден лично присутствовать на заседании, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и подтвердить, что он понял выдвинутые против него обвинения. Нетаньяху ранее просил освободить его от посещения зала суда, но в просьбе было отказано. Правда, на последующих технических слушаниях он присутствовать не обязан. Премьера вызовут снова только когда начнется предоставление доказательств, но, как ожидается, это произойдет не раньше чем через полгода.

Против израильского премьера возбуждены так называемые "дело 4000", "дело 2000" и "дело 1000". По первому, самому тяжелому, речь идет о получении взятки и лоббировании интересов израильской телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное освещение деятельности премьера.

В рамках "дела 2000" расследуется попытка Нетаньяху договориться с израильской медиагруппой "Едиот Ахранот" также о позитивном освещении деятельности правительства страны в обмен на ограничения возможностей для главного конкурента "Едиот Ахранот" - бесплатной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Дело 1000" расследует подозрение в получении премьером ценных подарков (сигар и шампанского) стоимостью около 300 тысяч долларов от олигарха и голливудского продюсера Арнона Мильчина. Предполагается, что премьер лоббировал интересы бизнесмена.

Следующее заседание по делам Нетаньяху назначено на 19 июля.