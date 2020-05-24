Эксперт: Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии COVID-19

Столичные регионы - Москва и Подмосковье - первыми прошли пик заболеваемости коронавирусом. В остальных регионах рост числа выявленных случаев продолжается, но и там плато наступит в течение ближайших одной-двух недель, считает эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой - были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости", - сказал Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что резкий спад распространения коронавируса наблюдается пока только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. Заключения Тавадяна основываются на статистических данных. Раньше о снижении ежедневно выявляемых случаях сообщали и власти Москвы, и власти Подмосковья - этот тренд сохраняется уже около недели. Более того, по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря улучшению эпидситуации в Подмосковье отменяются электронные пропуска. В то же время, например, регулярно публикуемые региональным минздравом графики эпидситуации в Нижегородской области показывают, что количество выявляемых случаев там пока еще продолжает расти.

По мнению Тавадяна, в Северо-Западном федеральном округе, включая Санкт-Петербург, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости в этих регионах продлится до конца лета.

Ученый отметил, что определенная с помощью математического моделирования эффективность от введения карантинных мер особенно высока, если изоляцию соблюдают 90% населения. При 80% эффективность так же видна, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. В России число людей на карантине было не столь высоким, тем не менее, изоляция позволила притормозить рост числа заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

"Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19", - сказал ученый.

Он напомнил, что по пессимистичным прогнозам ожидалось, что общее число умерших от COVID-19 в мире может превысить миллион человек, однако жесткие меры изоляции, введенные почти повсеместно, сыграли положительную роль, в том числе, и в нашей стране. "Эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше", - сказал Тавадян.