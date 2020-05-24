СК возбудил уголовное дело после перестрелки в ЖК "Ясный"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вооруженного конфликта в ЖК "Ясный" на юге Москвы, сообщает ТАСС.

Проверкой всех обстоятельств занималось ГСУ по Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выехали на место происшествия. Изучаются все обстоятельства перестрелки. Подтверждена информация об одном раненом.

Возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия и покушении на убийство.

Ранее "РГ" сообщала о задержании троих участников разборки на Каширском шоссе.

По предварительным данным, перестрелка велась прямо под окнами жилого дома на глазах очевидцев. Стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих карабинов "Вепрь" и "Сайга".