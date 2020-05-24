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24.05.2020 21:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело после перестрелки в ЖК "Ясный"

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вооруженного конфликта в ЖК "Ясный" на юге Москвы, сообщает ТАСС.

В Москве голый мужчина устроил дебош на улице

Проверкой всех обстоятельств занималось ГСУ по Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выехали на место происшествия. Изучаются все обстоятельства перестрелки. Подтверждена информация об одном раненом.

Возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия и покушении на убийство.

Ранее "РГ" сообщала о задержании троих участников разборки на Каширском шоссе.

По предварительным данным, перестрелка велась прямо под окнами жилого дома на глазах очевидцев. Стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих карабинов "Вепрь" и "Сайга".

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