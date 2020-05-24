Воробьев рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье

При благоприятной эпидемиологической обстановке в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер в Московской области планируют открыть рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что первая неделя после начала первого этапа смягчения ограничений проходит успешно - люди соблюдают дистанцию, проверяется температура и пункты приема пищи на строительных площадках.

"Наша задача - чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни", - заявил Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

"Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе - это следующий этап", - добавил он.

Напомним, что с 18 мая в Подмосковье заработали промышленные и строительные предприятия, а со вчерашнего дня в области отменили режим цифровых пропусков.