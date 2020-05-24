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24.05.2020 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане возбуждено дело после перестрелки с шестью боевиками

Текст: Алена Ларина (Махачкала)
Фото: Башир Алиев/ТАСС Фото: Башир Алиев/ТАСС
Фото: Башир Алиев/ТАСС

После спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Фото: ИЦ НАК/РИА Новости
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Напомним, 22 мая во время прочесывания лесного массива на окраине одного из сел силовики обнаружили шестерых вооруженных людей. Как позже выяснилось, это были участники бандгруппы "Эндирейская", входящей в подразделение международной террористической организации.

При попытке задержания они открыли по правоохранителям огонь, и были уничтожены. В перестрелке был ранен боец национальной гвардии.

Управление СК по республике Дагестан возбудило уголовное дело, расследование которое продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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