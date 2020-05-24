В Дагестане возбуждено дело после перестрелки с шестью боевиками

После спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Напомним, 22 мая во время прочесывания лесного массива на окраине одного из сел силовики обнаружили шестерых вооруженных людей. Как позже выяснилось, это были участники бандгруппы "Эндирейская", входящей в подразделение международной террористической организации.

При попытке задержания они открыли по правоохранителям огонь, и были уничтожены. В перестрелке был ранен боец национальной гвардии.

Управление СК по республике Дагестан возбудило уголовное дело, расследование которое продолжается.