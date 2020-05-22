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22.05.2020 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане спецназ ликвидировал бандгруппу из шести боевиков

Текст: Николай Грищенко

В результате контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана спецназом уничтожены шесть боевиков. Бандиты были связаны с запрещенной в России международной террористической организацией "ИГ".

Фото: ИЦ НАК/РИА Новости
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Как заявил ТАСС представитель Национального антитеррористического комитета, боевики координировали свои действия с эмиссаром террористов и намеревались совершить серию нападений на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Бандиты также планировали заняться вымогательством денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности.

В ходе ликвидации банды ранение получил один из бойцов специального подразделения. Из мирных жителей никто не пострадал.

На месте боя найдено оружие и боеприпасы. Место перестрелки - заброшенный частный дом - сейчас обследуют криминалисты.

Напомним, что группа боевиков была обнаружена вечером 21 мая в окрестностях села селами Гоксув. Обнаружив силовиков бандиты скрылись в лесу, который на следующий начали прочесывать подразделения спецназа. В заброшенном доме между Муцалаул и Гоксув боевики были блокированы. Им предложили сдаться, но они начали стрелять. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.

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