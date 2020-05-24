Фестиваль "Классика в честь Дворцовой" пройдет онлайн

В Петербурге 27 мая, в День города, пройдет фестиваль "Классика в честь Дворцовой". Это принципиально новый формат полюбившегося горожанам и гостям Северной столицы фестиваля. Его можно будет увидеть онлайн и по телевизору.

Долгие годы знаковым событием для города был фестиваль "Классика на Дворцовой", когда звезды мировой сцены выступали на главной площади Петербурга. В этом году из-за непростой эпидемической обстановки провести опен-эйр невозможно. Но праздник оперного искусства состоится. "Пусть и не на Дворцовой, но в честь Дворцовой", - говорят в оргкомитете фестиваля.

Видеоконцерт подготовлен творческим брендом Dance Open. Трансляция пройдет в эфире, а также на сайте и в социальных сетях телеканала Санкт-Петербург.

Как сообщает оргкомитет, зрителей ждет не только праздник оперного искусства, но и настоящий музыкально-просветительский спектакль с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

"Мы сохраняем все, что допустимо в новых условиях: атмосферные мультимедийные декорации для каждого номера, художественный свет, многоплановую съемку высочайшего качества, только живой звук и живое музыкальное сопровождение. Даже легендарная хрустальная люстра, символ "Классики на Дворцовой", за подъемом которой так любят наблюдать петербуржцы, "переедет" на съемочную площадку и порадует зрителей", - комментирует режиссер-постановщик проекта Екатерина Галанова.

В концертной части проекта примут участие заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Оксана Шилова (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Александр Трофимов (тенор), Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и солист Московского театра "Новая Опера" Георгий Васильев.

В программе вечера арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, из оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и даже всемирно известные эстрадные хиты.

Кроме того, артисты Евгений Дятлов и Карина Разумовская помогут зрителям совершить виртуальное путешествие по самым знаковым местам Петербурга.

Жителей Северной столицы с Днем города поздравят Алиса Фрейндлих, Лев Додин, Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Тамара Москвина, Николай Валуев, Лариса Листова, Евгений Водолазкин, Максим Леонидов, а также игроки и легенды футбольного клуба "Зенит".

Начало концерта в 20.00. Показ видеоконцерта "Классика в честь Дворцовой" на канале "Все ТВ" стартует в 20.35.