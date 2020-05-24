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24.05.2020 22:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма подписал указ о платных обсерваторах для всех приезжих

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал поправки в указ о мерах повышенной готовности, которым усилил меры безопасности при въезде жителей других регионов на полуостров. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Крыма.

С 24 мая пребывание в течение 14 дней в обсерваторах лиц, прибывших без подтвержденной причины в Крым, становится платным.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих

"Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами, - говорится в документе. - Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем".

Исключение в части платного проживания в обсерваторе сделано для должностных лиц федеральных государственных органов, органов госвласти субъектов РФ, прибывающих в командировку на территорию РК, а также для экипажей воздушного и морского транспорта, для водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки.

Отдельный порядок вводится для рабочих-вахтовиков. "Работодатели не позднее, чем за семь календарных дней до дня прибытия на территорию РК своих работников направляют на имя главы Республики Крым уведомление об организации работы вахтовым методом. Допуск таких работников осуществляется по решению оперативного штаба".

В Крыму всех командированных отправят в обсерватор за счет предприятий

Как уточнили в Совмине, подобные меры вызваны тем, что большинство случаев заражения COVID-19 на территории республики - завозные. И многие жители материковой части РФ используют различные лазейки в законах, чтобы въехать в Крым и отдыхать здесь.

- Такие же ограничения и нормы уже введены в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области, - уточнили в Совмине. - Они нужны, чтобы позже в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов РФ.

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