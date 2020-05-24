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24.05.2020 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Всех приезжающих в Республику Крым с целью отдыха, туризма или по своим личным делам будут помещать в обсерватор за их же счет. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.

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- Если жители других субъектов федерации приехали в Крым без уважительной причины по каким-то своим личным вопросам, не касающимся работы органов власти республики, они должны помещаться в обсерваторы за свой счет, - сказал Аксенов. - Если они не готовы оплатить проживание сразу, то по окончании пребывания в обсерваторах исковые требования будут направляться в суды, а суды - соответственно взыскивать всю эту сумму.

Соответствующие поправки в указ главы РК о режиме повышенной готовности будут опубликованы сегодня ближе к вечеру.

- Все понимаю, уважаемые граждане РФ, - обратился Аксенов к россиянам. - Но вы же видите во всех субъектах, в том числе и в регионах вашего проживания, введены точно такие же режимы. Это не желание кому-то насолить, это процессы по всей стране. Не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблемы нам. Вы должны помнить, что каждый лишний приезд - это нагрузка на органы власти, на медицинскую систему, а в случае завоза с собой, не дай Бог, заражения, то для нас это - новый очаг. Задействуется огромное количество людей. Поэтому давайте уважать друг друга, помнить о том, что в действуют в рамках карантина свои правила.

Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"
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Напомним, сегодня же Аксенов заявил о помещении в обсерваторы на две недели и всех командированных в Крым частными компаниями и предприятиями за их счет. Прежде чем отправлять своих сотрудников в командировку в Крым, менеджеры должны будут написать заявку на имя лавы Крыма и гарантировать оплату их пребывания в обсерваторе. Тем самым перекрывается все чаще использующаяся лазейка, благодаря которой жители материковой части РФ едут в Крым на отдых с легендой и липовой справкой о командировке.

Платное пребывание в обсерваторе всех не имеющих местной регистрации ранее ввел Севастополь.

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