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08.04.2020 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе. Контроль вводится с сегодняшнего дня. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Я подписал указ об обязательном 14-дневном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, - сообщил Развожаев. - В этих трех регионах непростая эпидемиологическая ситуация, высокое количество заболевших, их число возрастает. Поэтому нам нужно взять под контроль людей, которые возвращаются из этих регионов.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Развожаев пояснил, что вводятся правила, аналогичные применявшимся для людей, возвращавшихся из-за границы. Въезжающие обязаны сообщить свои данные, соблюдать карантин и на десятый день сдать анализы.

- Севастопольцы, которые возвращаются из этих регионов домой, должны будут провести эти две недели дома. А те, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будут обязаны поехать в обсерватор, - объяснил врио губернатора. - Меры вводятся для тех, кто вопреки всем просьбам и требованиям оставаться дома все равно приезжают в Севастополь.

По словам главы города, правила распространяются и на командировочных, поскольку сейчас командировки у большинства организаций отменены. Приехав в Севастополь, они проведут 14 дней в обсерваторе. Проживание в нем платное.

- Если у людей есть деньги на поездки, то найдутся и на оплату обсерватора. Севастополь из своего бюджета не будет их содержать, - добавил Развожаев.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Врио губернатора также сообщил, что эти меры позволят локализовать ситуацию и постепенно отменять ограничительные меры в регионе. Поскольку на этой неделе завершается обязательная самоизоляция у севастопольцев, которые вернулись из-за границы.

Ранее о намерении отправлять на карантин всех прибывающих на полуостров заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, что в Севастополе с начала пандемии зафиксировано пять случаев коронавируса. Двое пациентов уже выписаны из инфекционной больнице, а трое продолжают лечение. В Республике Крым 23 заболевших. Новый очаг коронавируса может появиться в Армянской ЦРБ, где лечился мужчина, у которого сейчас подозревают COVID-19.

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