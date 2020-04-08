В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе. Контроль вводится с сегодняшнего дня. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Я подписал указ об обязательном 14-дневном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, - сообщил Развожаев. - В этих трех регионах непростая эпидемиологическая ситуация, высокое количество заболевших, их число возрастает. Поэтому нам нужно взять под контроль людей, которые возвращаются из этих регионов.

Развожаев пояснил, что вводятся правила, аналогичные применявшимся для людей, возвращавшихся из-за границы. Въезжающие обязаны сообщить свои данные, соблюдать карантин и на десятый день сдать анализы.

- Севастопольцы, которые возвращаются из этих регионов домой, должны будут провести эти две недели дома. А те, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будут обязаны поехать в обсерватор, - объяснил врио губернатора. - Меры вводятся для тех, кто вопреки всем просьбам и требованиям оставаться дома все равно приезжают в Севастополь.

По словам главы города, правила распространяются и на командировочных, поскольку сейчас командировки у большинства организаций отменены. Приехав в Севастополь, они проведут 14 дней в обсерваторе. Проживание в нем платное.

- Если у людей есть деньги на поездки, то найдутся и на оплату обсерватора. Севастополь из своего бюджета не будет их содержать, - добавил Развожаев.

Врио губернатора также сообщил, что эти меры позволят локализовать ситуацию и постепенно отменять ограничительные меры в регионе. Поскольку на этой неделе завершается обязательная самоизоляция у севастопольцев, которые вернулись из-за границы.

Ранее о намерении отправлять на карантин всех прибывающих на полуостров заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, что в Севастополе с начала пандемии зафиксировано пять случаев коронавируса. Двое пациентов уже выписаны из инфекционной больнице, а трое продолжают лечение. В Республике Крым 23 заболевших. Новый очаг коронавируса может появиться в Армянской ЦРБ, где лечился мужчина, у которого сейчас подозревают COVID-19.

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