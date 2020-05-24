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24.05.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Стоит ли отдавать за обновленный Hyundai Solaris больше 1 млн рублей

Текст, фото: Борис Захаров
После рестайлинга Hyundai Solaris стал выглядеть дороже и презентабельнее, практически не изменившись в инженерном плане. Однако электронная начинка стала более изощренной, а ценник вырос не очень сильно. "РГ" разобралась с тем, стоит ли бежать за модернизированной машиной или можно сэкономить при покупке дореформенного образца.
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Покупая себе автомобиль типа Hyundai Solaris, наши люди, как правило, идут на компромисс. Глаза смотрят в сторону семейного гольф-седана или компактного кроссовера, но денег нередко хватает только на "четырехдверку" сегмента B+. Но почему тогда "солярисоводы" предпочитают эту модель ее собрату Kia Rio, равно как Volkswagen Polo, Renault Logan или, например, Lada Vesta? На мой взгляд, это происходит из практических соображений.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Ведь тысячи "Солярисов" с успехом трудятся в такси и каршеринге, плюс - у этой модели есть славное прошлое - она ведет род еще от бестселлера Accent таганрогской сборки! В подкорке покупателей в результате аж свербит - проверено, надежно, массово, доступно. Однако несмотря на то, что Solaris неплохо продается, корейская марка выкатывает аккурат перед пандемией коронавируса рестайлинговый вариант "корейца". Изменений вроде бы немного, но все же они есть, плюс - машина стала выглядеть явно краше с прицелом на разбирающихся молодых парней и представительниц слабого пола. Так стоит ли бежать в салон за обновленным седаном или продолжать ездить на дореформенном?

Приятные и не очень сюрпризы
Фото: Борис Захаров

Дизайн кузова обновленного "корейца" достаточно претенциозен. Огромный щит радиаторной решетки а ля Audi, новые фары, впервые для этой модели опционально светодиодные, и к тому же залезающие на "гриль", точно оптика новых моделей BMW, крупные логотипы и фактурные бамперы чуть ли не в стилистике итальянских люксовых спорткаров говорят сами за себя - это визуальные приманки.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Но в то же время многие новшества продиктованы стремлением не отстать от конкурентов. Взять хотя бы ранее не предлагавшуюся систему дистанционного запуска. Такая есть, к примеру, у неначальных моделей Renault, но не у Logan с Sandero. А тут вы можете заполучить "дистанционку" для самой доступной модели Hyundai российского рынка. Неплохо. Но вот только сигнал дистанционного запуска считывается почему-то с дистанции не более 80 метров. С верхних этажей многоэтажек пробудить Solaris удастся не всегда.

Фото: Борис Захаров

Новые фары, спору нет, благородны, если не сказать шикарны. Однако у маркетологов Hyundai стало уже доброй традицией снабжать подобными благами лишь щедро оснащенные комплектации. Машины подешевле получат классическую галогенную оптику с ДХО на месте нижних "противотуманок". Та же история с задними фонарями. Модная светодиодная начинка нового дизайна положена лишь машинам старших исполнений.

Фото: Борис Захаров

Есть и другие "фишки", ассоциирующиеся с машинами более высоких классов. Например, багажник откроется, если просто постоять у "кормы" с ключом в кармане. Или, скажем, передние двери можно открывать и закрывать, не вынимая ключа-транспондера из кармана. И, думаю, многие не отказались бы от такой новой опции, как автоматически складывающиеся зеркала.

Фото: iStock
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Однако Hyundai придерживается давно установленного правила - любой каприз за ваши деньги. Иными словами, в начальных и средних комплектациях таких "игрушек" вы не получите. Смотри выше - в том смысле, что надо выбирать максимально дорогие версии, где такая электроника предусмотрена по умолчанию.

В багажном отделении можно обнаружить не самый приятный сюрприз - на месте "запаски", которую клали в багажники дорестайлинговых машин, неожиданным образом прописалась "докатка" (она же - малоразмерное запасное колесо). И опять-таки в седанах старших комплектаций будет все-таки "запаска". Такая вот экономия на спичках. Систем фиксации багажа не предусмотрено. Зато в отсек добавили "шумки", на левом внутреннем борте имеются крепежи для фиксации канистры с омывайкой.

Планшет всему голова
Фото: Борис Захаров

Если бы меня попросили назвать самое главное изменение в салоне, я бы не задумываясь ответил - сенсорный планшет. Речь о парящем экране, возвышающемся над центральной консолью. В машинах старших комплектаций его диагональ стала на 1 дюйм больше, чем прежде (теперь - 8 дюймов), и он находится в эргономически правильном месте - естественном поле зрения водителя.

В интернете можно наткнуться на критические отзывы - мол, дисплей вписан неаккуратно, якобы вылезая за границы консоли. Ничего подобного. Новый гаджет выглядит стильно и интегрирован уместно.

Фото: Борис Захаров

Софт мультимедиа к тому же стал быстрее, а картинке четче. Но вот почему корейцы ограничиваются в мультимедиа лишь черно-белой гаммой? Цветные линии увидишь лишь на картинке с камеры заднего вида, ну и если подключишь по проводу свой смартфон - система позволяет отзеркалить устройства на Android и iOS. Хотя и тут есть исключения и бонусы. Хотите цвета в "мультимедийке", берите топ-комплектацию. Там вы получите еще и "Яндекс.Навигатор" с голосовым помощником.

Фото: Дмитрий Демидов
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Аналоговая "приборка" дорисована, можно сказать, фрагментарно - подложку украсили рисунком под карбон. Честно говоря, в бюджетном седане такое украшательство выглядит странно. Но черно-серебристые квадратики не раздражают и не отвлекают от дороги, а графика экранчика борткомпьютера стала четче и приятнее. Наконец, в самых дорогих исполнениях модели вы можете получить сиденья, обшитые экокожей (раньше такой роскоши не предлагалось вовсе), и красные вставки в картах дверей.

Фото: Борис Захаров

Сама конфигурация сидений не поменялась. Подушка передних кресел по-прежнему коротковата, валики боковой поддержки мощные, регулировок хватает, плюс - появился обязательная для всех комплектаций электрорегулировка поясничного подпора.

Сзади, как и прежде, дефицит пространства перед коленями. Высоким пассажирам будет не слишком вольготно, но все же приемлемо. В их распоряжении оказался ранее недоступный слот USB, но регулируемых задних дефлекторов вентиляции так и не появилось. Что просто обидно. Ведь для аналогов для китайского рынка они предлагаются. Кроме того, машинам для Поднебесной выделили и цифровую "приборку".

Знакомая езда, но в тишине
Фото: Борис Захаров

В движении Solaris - старый знакомый, и это несмотря на то, что незадолго до рестайлинга корейские инженеры перекалибровали амортизаторы своего бестселлера. Новые нюансы в управлении и плавности хода, правда, усмотреть непросто. Но все же субъективно седанчик стал увереннее расправляться с небольшими ямами.

Лежачие же полицейские и дорожные стыки преодолеваются столь же гулко и тряско, как и прежде. Зато подвеску не пробить на больших выбоинах, да и управляемость вполне сносная. В связке поворотов автомобиль хорошо слушается руля, который, впрочем, не отличается информативностью. На высокой скорости автомобиль не рыскает, а боковые крены невелики.

Фото: Борис Захаров

Динамика ускорения осталась на прежнем уровне - читай, машина с 1,6-литровцым 123-сильным мотором и 6-диапазонным "автоматом" не заставит вас плестись в городском потоке. Коробка и топовый мотор отлично ладят, рывков и запаздываний с переключениями не наблюдается.

При резком нажатии на "газ", правда, мотор начинает голосить, но это небольшая плата за неплохой разгон. Тем более что в целом - здесь корейцы не кривят душой - Solaris ведет себя тише, чем прежде. Автопроизводитель, к слову, рапортовал об установке шумопоглощающих фетровых подкрылков, но я обнаружил такие лишь в задних колесных арках. Передние обуты в дореформенные, пластиковые.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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При урезанном бюджете можно вполне смотреть в сторону также и версии с 1,4-литровым силовым агрегатом. Такой автомобиль достаточно бодрый, если оснащен "механикой". И лишь немного "тупит" в комплектации с "автоматом".

В любой случае Solaris остался очень привлекательным предложением, даром что подорожал на сумму от 9 тыс. до 38 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Самая доступная "рабочая лошадка" - это машина за 765 000 рублей. За топовый же вариант "корейца" придется выложить 1 196 000 рублей, а ведь мы говорим о "бюджетнике" субкомпактного сегмента! Для сравнения: вилка цен на Volkswagen Polo составляет 716 900 рублей - 1 033 900 рублей, а на седан Lada Vesta 644 900 рублей - 964 900 рублей.

#Hyundai