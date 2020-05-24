Стоит ли отдавать за обновленный Hyundai Solaris больше 1 млн рублей

После рестайлинга Hyundai Solaris стал выглядеть дороже и презентабельнее, практически не изменившись в инженерном плане. Однако электронная начинка стала более изощренной, а ценник вырос не очень сильно. "РГ" разобралась с тем, стоит ли бежать за модернизированной машиной или можно сэкономить при покупке дореформенного образца.

Покупая себе автомобиль типа Hyundai Solaris, наши люди, как правило, идут на компромисс. Глаза смотрят в сторону семейного гольф-седана или компактного кроссовера, но денег нередко хватает только на "четырехдверку" сегмента B+. Но почему тогда "солярисоводы" предпочитают эту модель ее собрату Kia Rio, равно как Volkswagen Polo, Renault Logan или, например, Lada Vesta? На мой взгляд, это происходит из практических соображений.

Ведь тысячи "Солярисов" с успехом трудятся в такси и каршеринге, плюс - у этой модели есть славное прошлое - она ведет род еще от бестселлера Accent таганрогской сборки! В подкорке покупателей в результате аж свербит - проверено, надежно, массово, доступно. Однако несмотря на то, что Solaris неплохо продается, корейская марка выкатывает аккурат перед пандемией коронавируса рестайлинговый вариант "корейца". Изменений вроде бы немного, но все же они есть, плюс - машина стала выглядеть явно краше с прицелом на разбирающихся молодых парней и представительниц слабого пола. Так стоит ли бежать в салон за обновленным седаном или продолжать ездить на дореформенном?

Приятные и не очень сюрпризы

Фото: Борис Захаров

Дизайн кузова обновленного "корейца" достаточно претенциозен. Огромный щит радиаторной решетки а ля Audi, новые фары, впервые для этой модели опционально светодиодные, и к тому же залезающие на "гриль", точно оптика новых моделей BMW, крупные логотипы и фактурные бамперы чуть ли не в стилистике итальянских люксовых спорткаров говорят сами за себя - это визуальные приманки.

Но в то же время многие новшества продиктованы стремлением не отстать от конкурентов. Взять хотя бы ранее не предлагавшуюся систему дистанционного запуска. Такая есть, к примеру, у неначальных моделей Renault, но не у Logan с Sandero. А тут вы можете заполучить "дистанционку" для самой доступной модели Hyundai российского рынка. Неплохо. Но вот только сигнал дистанционного запуска считывается почему-то с дистанции не более 80 метров. С верхних этажей многоэтажек пробудить Solaris удастся не всегда.

Фото: Борис Захаров

Новые фары, спору нет, благородны, если не сказать шикарны. Однако у маркетологов Hyundai стало уже доброй традицией снабжать подобными благами лишь щедро оснащенные комплектации. Машины подешевле получат классическую галогенную оптику с ДХО на месте нижних "противотуманок". Та же история с задними фонарями. Модная светодиодная начинка нового дизайна положена лишь машинам старших исполнений.

Фото: Борис Захаров

Есть и другие "фишки", ассоциирующиеся с машинами более высоких классов. Например, багажник откроется, если просто постоять у "кормы" с ключом в кармане. Или, скажем, передние двери можно открывать и закрывать, не вынимая ключа-транспондера из кармана. И, думаю, многие не отказались бы от такой новой опции, как автоматически складывающиеся зеркала.

Однако Hyundai придерживается давно установленного правила - любой каприз за ваши деньги. Иными словами, в начальных и средних комплектациях таких "игрушек" вы не получите. Смотри выше - в том смысле, что надо выбирать максимально дорогие версии, где такая электроника предусмотрена по умолчанию.

В багажном отделении можно обнаружить не самый приятный сюрприз - на месте "запаски", которую клали в багажники дорестайлинговых машин, неожиданным образом прописалась "докатка" (она же - малоразмерное запасное колесо). И опять-таки в седанах старших комплектаций будет все-таки "запаска". Такая вот экономия на спичках. Систем фиксации багажа не предусмотрено. Зато в отсек добавили "шумки", на левом внутреннем борте имеются крепежи для фиксации канистры с омывайкой.

Планшет всему голова

Фото: Борис Захаров

Если бы меня попросили назвать самое главное изменение в салоне, я бы не задумываясь ответил - сенсорный планшет. Речь о парящем экране, возвышающемся над центральной консолью. В машинах старших комплектаций его диагональ стала на 1 дюйм больше, чем прежде (теперь - 8 дюймов), и он находится в эргономически правильном месте - естественном поле зрения водителя.

В интернете можно наткнуться на критические отзывы - мол, дисплей вписан неаккуратно, якобы вылезая за границы консоли. Ничего подобного. Новый гаджет выглядит стильно и интегрирован уместно.

Фото: Борис Захаров

Софт мультимедиа к тому же стал быстрее, а картинке четче. Но вот почему корейцы ограничиваются в мультимедиа лишь черно-белой гаммой? Цветные линии увидишь лишь на картинке с камеры заднего вида, ну и если подключишь по проводу свой смартфон - система позволяет отзеркалить устройства на Android и iOS. Хотя и тут есть исключения и бонусы. Хотите цвета в "мультимедийке", берите топ-комплектацию. Там вы получите еще и "Яндекс.Навигатор" с голосовым помощником.

Аналоговая "приборка" дорисована, можно сказать, фрагментарно - подложку украсили рисунком под карбон. Честно говоря, в бюджетном седане такое украшательство выглядит странно. Но черно-серебристые квадратики не раздражают и не отвлекают от дороги, а графика экранчика борткомпьютера стала четче и приятнее. Наконец, в самых дорогих исполнениях модели вы можете получить сиденья, обшитые экокожей (раньше такой роскоши не предлагалось вовсе), и красные вставки в картах дверей.

Фото: Борис Захаров

Сама конфигурация сидений не поменялась. Подушка передних кресел по-прежнему коротковата, валики боковой поддержки мощные, регулировок хватает, плюс - появился обязательная для всех комплектаций электрорегулировка поясничного подпора.

Сзади, как и прежде, дефицит пространства перед коленями. Высоким пассажирам будет не слишком вольготно, но все же приемлемо. В их распоряжении оказался ранее недоступный слот USB, но регулируемых задних дефлекторов вентиляции так и не появилось. Что просто обидно. Ведь для аналогов для китайского рынка они предлагаются. Кроме того, машинам для Поднебесной выделили и цифровую "приборку".

Знакомая езда, но в тишине

Фото: Борис Захаров

В движении Solaris - старый знакомый, и это несмотря на то, что незадолго до рестайлинга корейские инженеры перекалибровали амортизаторы своего бестселлера. Новые нюансы в управлении и плавности хода, правда, усмотреть непросто. Но все же субъективно седанчик стал увереннее расправляться с небольшими ямами.

Лежачие же полицейские и дорожные стыки преодолеваются столь же гулко и тряско, как и прежде. Зато подвеску не пробить на больших выбоинах, да и управляемость вполне сносная. В связке поворотов автомобиль хорошо слушается руля, который, впрочем, не отличается информативностью. На высокой скорости автомобиль не рыскает, а боковые крены невелики.

Фото: Борис Захаров

Динамика ускорения осталась на прежнем уровне - читай, машина с 1,6-литровцым 123-сильным мотором и 6-диапазонным "автоматом" не заставит вас плестись в городском потоке. Коробка и топовый мотор отлично ладят, рывков и запаздываний с переключениями не наблюдается.

При резком нажатии на "газ", правда, мотор начинает голосить, но это небольшая плата за неплохой разгон. Тем более что в целом - здесь корейцы не кривят душой - Solaris ведет себя тише, чем прежде. Автопроизводитель, к слову, рапортовал об установке шумопоглощающих фетровых подкрылков, но я обнаружил такие лишь в задних колесных арках. Передние обуты в дореформенные, пластиковые.

При урезанном бюджете можно вполне смотреть в сторону также и версии с 1,4-литровым силовым агрегатом. Такой автомобиль достаточно бодрый, если оснащен "механикой". И лишь немного "тупит" в комплектации с "автоматом".

В любой случае Solaris остался очень привлекательным предложением, даром что подорожал на сумму от 9 тыс. до 38 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Самая доступная "рабочая лошадка" - это машина за 765 000 рублей. За топовый же вариант "корейца" придется выложить 1 196 000 рублей, а ведь мы говорим о "бюджетнике" субкомпактного сегмента! Для сравнения: вилка цен на Volkswagen Polo составляет 716 900 рублей - 1 033 900 рублей, а на седан Lada Vesta 644 900 рублей - 964 900 рублей.