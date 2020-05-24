Туристический сезон в Турции продлят до декабря

Туристический сезон в Турции может быть продлен до декабря. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкайя.

"Максимальный турпоток в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре", - добавил он. И подчеркнул, что граждан РФ ждут и в ноябре, так как по российским меркам на юге Турции в это время почти лето. "В это время не жарко. Туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности. Для многих это может стать настоящим открытием", - цитирует Баглыкайя РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика не станет принимать туристов из стран с большим количеством случаев коронавируса. В первые летние месяцы ставка будет делаться на внутренний туризм.