В Испании с 26 мая объявят 10-дневный траур по жертвам коронавируса

В Испании с 26 мая будет объявлен 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Кроме того, во вторник пройдут торжественные мероприятия в память об умерших от COVID-19 под председательством короля Филиппа VI.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, "страна преодолела самое ужасное бедствие в области здравоохранения за последние 100 лет". В связи с этим в королевстве будет объявлен самый длинный период траура в истории демократии (с 1978 года), по всей Испании будут приспущены флаги, как на зданиях, так и на военных кораблях, отмечает El Mundo.

Стоит отметить, что в отдельных регионах траур был объявлен еще в конце марта, однако центральное правительство отказывалось это делать до того, как кризис будет преодолен. Сейчас же власти дали добро на переход ко второму этапу выхода из карантина последним провинциям, которые еще не сделали это.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 235290 случаев заражения коронавирусом. 28678 человек скончались, при этом в последнюю неделю каждый день сообщается о менее чем 100 умерших, что является очень позитивным показателем (в начале апреля был отмечен пик в 950 смертей за одни сутки). 149576 человек выздоровели. С начала эпидемии в Испании было сделано свыше 2,2 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус и 1,3 миллиона тестов на антитела.