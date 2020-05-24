Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron

Автомобили южнокорейского автопроизводителя SsangYong в России любили. Полноценный внедорожник Musso в 90-х стал альтернативой для тех, кому не хватало на японские "джипы". Да и в общем, интересная ценовая политика марки при хороших потребительских качествах моделей стали визитной карточкой компании. Шутка ли, на пике популярности SsangYong продавал в России столько же машин, сколько Suzuki, и в двое больше чем Subaru. Но потом случился кризис 2015 года, который марка на нашем рынке пережить уже не смогла. А стоит ли сегодня, спустя пять лет, выбирать корейские вседорожники с пробегом?

У марки SsangYong непростая судьба, причем как на отечественном рынке, так и на глобальном уровне. Автомобильный бренд успел, как говорится, "погулять по рукам", находясь в собственности совершенно разных компаний с разных континентов. Причем у россиян в памяти отложился только один владелец корейских автомобилей, зато какой - Daimler-Benz, что позволяло владельцам SsangYong с гордостью рассказать окружающим о том, что они купили в общем-то Mercedes, только другой сборки, иной внешности и гораздо дешевле.

Сегодня марка SsangYong, принадлежащая теперь индийскому автоконцерну Mahindra&Mahindra, жива и даже радует поклонников новыми моделями. Последняя из новинок была показана на Женевском автосалоне в 2018 году. В России же до сих пор функционирует сайт компании (деятельность марки в России представляла компания "Соллерс"), на котором даже представлены современные модели Tivoli и XLV, только вот указанные на сайте дилеры давно не существуют или давно занимаются другими брендами. Последние экземпляры SsangYong были проданы в 2018 году, после чего работа в России де-факто была завершена.

Но осталось богатое наследие на вторичном рынке, среди которого главных модели три: кроссовер Actyon, а также два рамных внедорожника - Kyron и Rexton. Любители марки, конечно же, вспомнят пикап Actyon Sport, а также уникальный рамный полноприводный микроавтобус крайне специфической внешности Stavic. Последние две модели на рынке встречаются все реже, так что о них как-нибудь в другой раз.

SsangYong Actyon II

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Годы выпуска: 2010-2013

Двигатели: бензиновый 2.0, дизельный 2.0

Пробег: 50 000 - 350 000 км

Разброс цен: 400 000 - 1 250 000 рублей

Кроссовер, который должен был стать чуть ни убийцей Qashqai, но так и не стал. Гармоничная внешность, очень интересное техническое вооружение и привлекательные цены сочетались с откровенной производственной экономией. Actyon по ощущениям застрял между земляками из Hyundai/Kia и продукцией из соседнего Китая, который и поставлял для SsangYong значительную долю комплектующих.

В Россию Actyon попал с двумя 2.0-литровыми 150-сильными двигателями - бензиновым и дизельным. Бензиновый мотор G20D - простой, выносливый и неприхотливый в ремонте агрегат, который имеет одну серьезную проблему - крайне ненадежную систему цепного ГРМ. Механизм получил тонкую цепь, маленькие звездочки и слабый натяжитель, которые все вместе порой не выдерживают и 50-60 тыс.км пробега. Малейшие металлические призвуки говорят о том, что всю систему желательно от греха подальше заменить. Иначе есть все шансы попасть на капитальный ремонт.

Не самый тяговитый дизель D20F, хотя и имеет корни мотора Mercedes, все-таки больше самостоятельная разработка. От премиум-класса ему досталась эффективная, но крайне капризная топливная система Delphi. Некачественная солярка, отсутствие профилактики и чистки системы быстро прикончат форсунки, впускную систему и EGR, что далее может привести к прогару поршней и даже повреждению ГБЦ.

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Трансмиссия SsangYong Actyon тоже не самая удачная. Дольше всех ходит механическая коробка в паре с передним приводом - система уверенно доезжает до пробега 150-180 тыс.км, но требуют внимания всевозможные сальники и прокладки.

Автомат SsangYong BTR DSI-6 M11 построен на основе коробки Hyundai A6LF1 с добавлением компонентов GM и BorgWorner. Сборная солянка оказалась неудачной. Конструктивные просчеты ведут к проблемам с давлением масла, которые по цепочке могут вывести из строя всю трансмиссию. Рекомендации: минимальные нагрузки и регулярная смена масла не реже каждых 50 тыс.км.

В муфте полного привода, склонной к протечкам, нужно также следить за уровнем смазки. Малейшие вибрации, признаки закусывания или рывки в поворотах - повод для срочного ремонта.

Что касается остальных деталей, то в подвеске применены не самые выносливые компоненты, потому стуки, скрипы и износ деталей к пробегу в 50-60 тыс.км для SsangYong - не редкость.

Мягкий кузов с не самой лучшей покраской склонен к быстрой коррозии при повреждении ЛКП, а собранный из недорогой пластмассы салон быстро изнашивается.

Вывод: SsangYong Actyon II если и брать, то только из одних заботливых рук, максимально свежего года выпуска, с минимальным пробегом и лучше всего в самой простой бензиновой версии с МКП и передним приводом. Дешевые исполнения первых лет выпуска с пробегом за 150 тыс.км, особенно с дизелем и автоматом, ремонтом не разорят, но ездить на сервис могут заставить регулярно.

SsangYong Kyron

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Годы выпуска: 2007-2015

Двигатели: бензиновый 2.3, дизельный 2.0

Пробег: 50 000 - 300 000 км

Разброс цен: 350 000 - 800 000 рублей

Вместо компактного кроссовера Actyon фактически за те же деньги и плюс-минус тех же лет и пробега можно выбрать рамный полноприводный внедорожник Kyron - эдакий бюджетный аналог Pajero Sport. Именно фактор цены при солидных параметрах обеспечил Kyron крайне теплый прием в России. Отличалась машина только специфическим дизайном как внешности, так и интерьера, что особо никого не смущало.

Собственно, на Kyron устанавливался тот же дизель, что и на Actyon II, только в более раннем мощностном исполнении - 141 л.с. Помимо трепетного отношения к солярке на тяжелом рамном внедорожнике мотору присущ еще один недуг - серьезная нагрузка на систему ГРМ, где регулярно выходит из строя гидронатяжитель цепи. Не балуют ресурсом ролики приводного ремня, свечи накаливания и штатный аккумулятор. Турбина выхаживает около 150 тыс.км. Сам дизель очень нуждается в предпусковом подогревателе и турботаймере - с ними мотор живет гораздо дольше.

Бензиновый агрегат 2.3, единственный максимально сохранившийся с мерседесовских времен и ведущий родословную от моторов М111, оказался надежнее дизеля. Обычно для двигателя характерны подтекания масла, а также проблемы со всевозможными датчиками, в основном расхода воздуха и кислорода. Также нередко возникают проблемы с моторной электрикой. Для продления жизни двигателю рекомендуется сокращение интервалов ТО до 10 тыс.км.

Трансмиссия у Kyron также средней надежности. Механика, как и на Actyon, особых проблем не доставляет до 120-150 тыс.км. Не особо прихотливый был и старый 4-ступенчатый автомат BTR M74LE, однако в 2009 году его заменили все той же неудачной 6-ступенчатой коробкой и владельцы получили полный ворох проблем, которые пытались исправить на разных сервисах.

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Полноприводная трансмиссия у Kyron классической схемы Part-Time с жестким подключением передних колес. Как и остальные узлы оказалась не очень надежной. При регулярных нагрузках быстро растягивается цепь привода, выходят из строя колесные хабы и их вакуумная система подключения. Слаб дифференциал переднего моста и кронштейн его крепления. Кроме того, нужно не забывать шприцевать крестовины кардана.

В подвеске неплохим ресурсом обладают только амортизаторы - выдерживают более 100 тыс.км. Все остальные элементы шасси в зависимости от нагрузки могут потребовать замены уже к 40-50 тыс.км, а слабенькие пружины порой сдаются на 30 тыс.км.

Кузов SsangYong Kyron также не спешит противостоять коррозии. Возрастные машины по краям дверей, на порогах, точках крепления рамы и элементах подвески как правило уже имеют выраженную ржавчину. Интерьер, так же как и у Actyon, собран из недорогих материалов, без аккуратности и ухода подверженных быстрому старению.

Вывод: недорогой внедорожник SsangYong Kyron с пробегом, увы, отличным выбором за свои деньги не станет. Несмотря на потенциальный запас прочности, главная проблема, присущая в общем всем моделям корейской марки - экономия на комплектующих, которые не отличаются высоким ресурсом. Для минимизации затрат на ремонт следует выбирать бензиновый Kyron 2.3 с механической коробкой передач из заботливых рук, не видевший серьезного бездорожья.