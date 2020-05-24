Выгоду от кредитных каникул освободили от НДФЛ

Заемщиков, оформляющих кредитные каникулы, освободили от налогообложения (налога на доходы физлиц, НДФЛ) материальной выгоды, возникающей от экономии на процентах. Норма работает и для индивидуальных предпринимателей.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс публикует "Российская газета". До этого доходом налогоплательщика от экономии на процентах за пользование заемными деньгами во время льготного периода не признавалась выгода, возникающая во время введенных в прошлом году "ипотечных каникул". Теперь она распространяется и на кредитные каникулы.

Кредитные каникулы предоставляются с 3 апреля. Они доступны, если доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия каникул - до полугода, прекратить их действие можно в любой момент, уведомив о своем решении банк. Оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября. Справки для предоставления банку теперь оформляются теперь и на портале госуслуг, отмечали в Банке России.

Для кредитных каникул установлены потолки. По потребкредитам - 250 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей (в ЦБ допускают возможное повышение этого порога), по ипотеке в зависимости от региона - от двух до 4,5 млн рублей. Каникулы - отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В каникулы банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения кредита.