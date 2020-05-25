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25 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)

Федеральный закон от 21 мая 2020 г. N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Опубликован 25 мая 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Выгоду от кредитных каникул освободили от НДФЛ

Принят Государственной Думой 12 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в абзац девятый подпункта 1 пункта 1 статьи 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; 2005, N 1, ст. 38; N 24, ст. 2312; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 30, ст. 3614; 2009, N 29, ст. 3639; N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 7; 2013, N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; 2016, N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175; 2017, N 49, ст. 7305, 7307; 2019, N 27, ст. 3523) изменение, заменив слова "со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-Ф3 "О потребительском кредите (займе)" словами "с законодательством Российской Федерации".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин