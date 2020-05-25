Федеральный закон от 21 мая 2020 г. N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в абзац девятый подпункта 1 пункта 1 статьи 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; 2005, N 1, ст. 38; N 24, ст. 2312; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 30, ст. 3614; 2009, N 29, ст. 3639; N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 7; 2013, N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; 2016, N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175; 2017, N 49, ст. 7305, 7307; 2019, N 27, ст. 3523) изменение, заменив слова "со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-Ф3 "О потребительском кредите (займе)" словами "с законодательством Российской Федерации".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин