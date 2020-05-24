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24.05.2020 16:47
Рубрика: Власть

Захарова: США выходят изо всех соглашений, связывающих им руки

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США методично выходят из всех международных соглашений, которые мешают им в осуществлении собственных планов. Об этом она сказала в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя намерение Вашингтона покинуть Договор об открытом небе (ДОН) до тех пор, пока "Россия не выполнит свои обязательства".
Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ
Фото: Пресс-служба МИД РФ

По словам дипломата, "это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки".

Фото: iStock
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В связи с этим Захарова напомнила, что ранее США покинули в одностороннем порядке договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также заявили недавно, что не намерены ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Захарова также отметила, что выход США из ДОН - не вопрос отношений с Москвой. "У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными", - отметила она. Дело, по ее словам, в том, что США считают себя страной с особыми полномочиями и не стремятся соблюдать правила.

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