Захарова: США выходят изо всех соглашений, связывающих им руки

По словам дипломата, "это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки".

В связи с этим Захарова напомнила, что ранее США покинули в одностороннем порядке договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также заявили недавно, что не намерены ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Захарова также отметила, что выход США из ДОН - не вопрос отношений с Москвой. "У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными", - отметила она. Дело, по ее словам, в том, что США считают себя страной с особыми полномочиями и не стремятся соблюдать правила.