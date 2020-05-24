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Рубрика: Власть

Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: РИА Новости

Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости
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"Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить", - заявила в эфире НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что каждые полгода Соединенные Штаты придумывали все новые предлоги для выхода из договора. И это больше напоминало игру в одни ворота.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал похожее мнение. По словам дипломата, Белый дом действует по шаблону, а главная цель - разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Российская сторона уже десятки раз отвечала, что никогда не нарушала договор. Москва открыта к диалогу, но Вашингтону он не нужен. Это вызывает глубокое сожаление, подчеркнули в МИД РФ.

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