Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу

Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.

"Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить", - заявила в эфире НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что каждые полгода Соединенные Штаты придумывали все новые предлоги для выхода из договора. И это больше напоминало игру в одни ворота.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал похожее мнение. По словам дипломата, Белый дом действует по шаблону, а главная цель - разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Российская сторона уже десятки раз отвечала, что никогда не нарушала договор. Москва открыта к диалогу, но Вашингтону он не нужен. Это вызывает глубокое сожаление, подчеркнули в МИД РФ.