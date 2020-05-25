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25.05.2020 17:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗу на заметку: как создать Lada Vesta с помощью одного робота

Текст: Валерий Карташов

Тверской станкостроительный завод показал процесс создания уменьшенной копии Lada Vesta SW Cross.

Сначала кругляк "Д16Т" масштабной модели Lada шлифуют (этот шаг на видео пропустили), затем металлическую заготовку помещают на пятиосевой центр "МФЦ650". После чего начинается обработка на фрезерных станках - фрезеровка основания, обработка на интегрированном наклонно-поворотном столе. В результате получается идеальная и точная копия универсала Vesta SW Cross.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, серийное производство седана Lada Vesta стартовало 25 сентября 2015 года на заводе в Ижевске. Автомобиль производится по полному циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. В феврале 2019 года с конвейера "Lada Ижевска" сошел 300 000 автомобиль Vesta. Ежедневно предприятие собирает 500 машин этого семейства. Мощности автозавода позволяют выпускать до 120 тысяч машин в год.

Lada Vesta является бестселлером российского рынка, по итогам 2018 года она стала самой продаваемой моделью в России, по итогам 2019 года стала второй в рейтинге лучших. Vesta SW Cross, как и Vesta SW, появились в 2017 году. Помимо этого, за пять лет семейство Vesta успело пополниться Cross-версией седана, модификациями с приставкой CNG и Sport.

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#Lada