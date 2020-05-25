Бельгийцы создали "супер-Lada"

Специалисты бельгийского музея Abarth Works Museum построили реплику спортивной Lada-112 Super-1600.

Автомобиль разработан на базе обычного автомобиля ВАЗ-2112. Переднеприводная модель отличается специальной бело-синей окраской, аэродинамическим обвесом, дополнительными огромными фарами, спойлером на пятой двери, воздухозаборниками на капоте и крыше.

Реплику Lada 112 Super-1600 создавали в течение двух месяцев. К слову, музей известен собственной коллекцией оригинальных раллийных советских машин и их копий.

Напомним, заводская модификация под индексом ВАЗ-21124-07 разрабатывалась специально для молодежного чемпионата ралли в классе Super-1600. С начала 2000-х годов было собрано всего около 20 автомобилей. В 2005 году несколько экземпляров даже отправили в Германию для юниорской команды ADAC Rallye Deutschland.

Внутри Lada-112 Super-1600 обладала соответствующим спортивным интерьером с каркасом безопасности. Под капотом располагался 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литра мощностью примерно 185-195 л.с. и максимальным крутящим моментом 165 Нм. Мотор работал в паре с секвентальной шестиступенчатой "механикой" Sadev с блокировкой дифференциала.

Хэтчбек оснащался независимой передней подвеской типа McPherson с мощным подрамником, а также независимой задней с диагональными рычагами. Помимо этого, устанавливались другие пружины и амортизаторы, дисковые тормоза по кругу. Снаряжённая масса составляла 1000 кг.

Ранее сообщалось, что в Тольятти создали реплику первого раллийного автомобиля ВАЗа, который был разработан на базе модели -2101.