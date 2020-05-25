Бюджетные Volkswagen могут добраться до России

Бренд Jetta готов выйти на глобальный рынок и добраться до тех стран, где уже продаются автомобили Volkswagen. Таким образом не исключено появление самых бюджетных представителей концерна VAG и в России.

Напомним, марка Jetta стала современным воплощением мечты Volkswagen о "народных автомобилях". С марта 2019 года под этим названием в Китае предлагают слегка перелицованные кроссоверы и седаны группы Volkswagen. Главная их особенность - низкая цена.

Так, Jetta VS5 - пятиместный кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, Seat Ateca или VW Tharu (первый уже продается у нас, третий доберется до России под названием Tarek). Семиместная версия этой же модели получила наименование Jetta VS7. Не обошлось и без классического седата Jetta - он предстал как Jetta VA3.

Спрос на эти машины оказался довольно высоким - спустя 8 месяцев доля бренда в Китае составила 1% всего рынка. Особенно выигрышно Jetta смотрятся после карантинных мероприятий - люди покупают доступные, но надежные машины, чтобы избежать использования общественного транспорта.

"Успешный запуск бренда, конечно, вызвал интерес со стороны других рынков, на которых представлен Volkswagen", - признал президент марки Jetta Харальд Мюллер. А это, в свою очередь, сподвигло представителей Volkswagen Group начать изучение вариантов масштабирования марки за пределы Поднебесной, пишет Fine Auto.

Любопытно, что в октябре 2019 года российское представительство марки Volkswagen отвергло возможность появления у нас кроссоверов и седанов Jetta, назвав развитие бренда "чисто китайской историей".

Очевидно, если бренд станет глобальным, Россия вполне может оказаться среди приоритетных рынков. Здесь кроссоверы по цене в пределах миллиона рублей могли бы получить серьезный спрос, при этом не слишком конкурируя с более дорогими продуктами Volkswagen. Напомним, стоимость Tiguan у нас составляет от 1,6 млн рублей, предыдущее поколение седана Jetta продавали за 1,1 млн рублей.