Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД на ж/д переезде

В Госдуму внесен законопроект об увеличении в пять раз - до 5 тысяч рублей - штрафа за нарушения при пересечении железнодорожных путей.

Инициаторами выступили законодатели из Ленинградской области. Поправки касаются штрафа за пересечение железнодорожных путей вне переезда или за попытку проезда при закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. А также речь идет о штрафе за остановку или стоянку на железнодорожном переезде.

По итогам анализа ДТП авторы сделали вывод, что большинство ДТП на железнодорожных переездах связаны с грубыми нарушениями ПДД.