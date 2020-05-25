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25.05.2020 14:47
Рубрика: Работа власти

Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД на ж/д переезде

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуму внесен законопроект об увеличении в пять раз - до 5 тысяч рублей - штрафа за нарушения при пересечении железнодорожных путей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Водителям предложили разрешить выбирать наказание за первое нарушение ПДД

Инициаторами выступили законодатели из Ленинградской области. Поправки касаются штрафа за пересечение железнодорожных путей вне переезда или за попытку проезда при закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. А также речь идет о штрафе за остановку или стоянку на железнодорожном переезде.

По итогам анализа ДТП авторы сделали вывод, что большинство ДТП на железнодорожных переездах связаны с грубыми нарушениями ПДД.

#нарушения ПДД