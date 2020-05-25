Disney нелепо отцензурировал крошечное декольте актрисы

Канал Disney+, только что выпустивший фильм про гея и собаку, продолжает совершать всякое удивительное. Вновь вызвав шквал издевательств, на которые высокомерно не реагирует.

Напомним. Ранее абсурдной цензуре на собственном стриминге корпорации подверглись тылы актрисы Дэрил Ханны. Теперь же удар пришелся по вполне скромному декольте актрисы Марии Кэнелс-Барреры в "Волшебниках из Вэйверли Плэйс".

О чем пишет Movieweb, обратив внимание на реакцию зрителей. Инициативу канала, мягко говоря, вновь не понявших.

При этом отмечено, что "странное размытие" посреди экрана сработало в противоположную сторону и лишь стало привлекать к ложбинке нездоровый интерес.

Подписчики негодуют. Указав, в частности, что внесли абонентскую плату каналу и теперь за свои деньги получают нечто "дурацкое".

So Disney+ is blurring out the tiniest hint of a cleavage now?! Seriously?! pic.twitter.com/d9YB1ASA4e — Danielle Owen (@lovelychubly) May 18, 2020

"Волшебники из Вэйверли Плэйс" (Wizards of Waverly Place) с Селеной Гомес - сериал Disney Channel, транслировавшийся с 2007 по 2009 год, когда вышел полнометражный телефильм "Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино". Премьера второго фильма, "Возвращение волшебников: Алекс против Алекс", состоялась в 2013-м.

У Кэнелс-Барреры одна из ведущих взрослых ролей на шоу, она играет Терезу, мать главных героев-подростков.