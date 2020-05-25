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Студия Pixar выпустила мультфильм про гея

Новости
    25.05.2020, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus
Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus

Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.

Новая короткометражная анимационная работа вышла на стриминге Disney+, называется Out.

Ее главным героем впервые в истории Pixar стал гомосексуалист. Зовут его Грег. Грег пытается скрыть свою ориентацию от родителей. Но, как выясняется, зря.

Мультфильм создан в рамках проекта студии SparkShort, где ранее уже выходили другие - в том числе не менее прогрессивные - произведения.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества мимолетно появлялись в полнометражке Pixar "Вперёд", но в российском прокате их вырезали.

Трейлер доступен на канале What's On Disney Plus.

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