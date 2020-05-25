Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.

"Пройдут годы прежде, чем они вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", - высказали свое мнение эксперты.

По данным газеты The Wall Street Journal, 15 крупнейших в США компаний сократили на 48 процентов свои расходы на разработку новых месторождений. А это значит, что объемы добычи за год снизятся на 30-50 процентов.