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25.05.2020 14:20
Рубрика: Общество

Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности

Текст: Ирина Невинная

Коронавирус не передается детям от матери во время беременности, сообщила главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян. После родов заражение возможно, поэтому матери должны тщательно соблюдать меры предосторожности при кормлении ребенка и уходе за ним.

Фото: iStock
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Проникновению инфекции в кровь плода препятствует плацентарный барьер. "Мать как бы охраняет своего ребенка, и даже если у нее имеется положительный статус COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими", - пояснила Лейла Адамян в интервью России-1.

В России на сегодняшний день более двух тысяч беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе свыше 800 случаев зарегистрировано в Москве.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Беременных обязательно тестируют на COVID-19 в течение беременности и перед родами. Если анализ дает положительный результат, роженицу отправляют в специализированное родильное отделение. И роды у нее принимают с соблюдением самых строгих правил.

О том, какие правила необходимо соблюдать беременной во время распространения инфекции, а также о возможности кормить ребенка грудным молоком, "Российской газете" рассказал главный акушер-гинеколог Пироговского центра Евгений Кира.

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