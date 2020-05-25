Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности

Коронавирус не передается детям от матери во время беременности, сообщила главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян. После родов заражение возможно, поэтому матери должны тщательно соблюдать меры предосторожности при кормлении ребенка и уходе за ним.

Проникновению инфекции в кровь плода препятствует плацентарный барьер. "Мать как бы охраняет своего ребенка, и даже если у нее имеется положительный статус COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими", - пояснила Лейла Адамян в интервью России-1.

В России на сегодняшний день более двух тысяч беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе свыше 800 случаев зарегистрировано в Москве.

Беременных обязательно тестируют на COVID-19 в течение беременности и перед родами. Если анализ дает положительный результат, роженицу отправляют в специализированное родильное отделение. И роды у нее принимают с соблюдением самых строгих правил.

О том, какие правила необходимо соблюдать беременной во время распространения инфекции, а также о возможности кормить ребенка грудным молоком, "Российской газете" рассказал главный акушер-гинеколог Пироговского центра Евгений Кира.