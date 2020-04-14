Как вести себя во время эпидемии будущим мамам

Будущим мамам сегодня не позавидуешь: и без того поводов для нервозности хватает, особенно если речь о рождении первенца, а во время эпидемии страхов прибавляется. Что нужно учесть, чтобы не навредить себе и будущему ребенку? На вопросы "РГ - Недели" ответил главный акушер-гинеколог Пироговского центра, доктор медицинских наук, профессор Евгений Кира.

Насколько опасен COVID-19 для женщины и будущего ребенка?

Евгений Кира: Начнем с того, что данных по беременным в мире пока крайне мало. Инфекция новая, мы столкнулись с этим вирусом впервые. Но другие коронавирусы, можно сказать, "родственники" нынешнего, известны - это SARS, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 году, и MERS, при заражении которым также развивается острый респираторный дистресс-синдром. Поэтому и в лечении, и в профилактике COVID-19 медики ориентируются сейчас на опыт, накопленный в борьбе с этими двумя заболеваниями.

Если говорить конкретно о беременных, то, конечно, они уязвимы для инфекции в первую очередь. Иммунитет во время беременности перестраивается, ведь женщине предстоит выносить наполовину чужеродный плод так, чтобы не было отторжения. При этом происходит снижение физиологического иммунитета. Поэтому женщины во время беременности особенно подвержены всевозможным инфекциям и должны внимательно и осторожно себя вести, чтобы не заразиться.

Если мама все-таки заболела, это угрожает будущему ребенку и новорожденному?

Евгений Кира: Данных о том, что возможно прямое заражение плода, если мать инфицирована, нет. В отличие, например, от краснухи ни грипп, ни коронавирус будущему ребенку не передаются. Нет риска передачи и при грудном вскармливании - ВОЗ только что выпустила рекомендации, из которых следует, что новый коронавирус с грудным молоком новорожденному не передается. То есть женщина с положительным статусом по COVID-19 теоретически может продолжать кормить, если используемые для ее лечения препараты не вредны для новорожденного. При этом, конечно, следует принять меры защиты от передачи инфекции воздушно-капельным путем.

Сейчас очень многие боятся заразиться. Женщины с маленьким сроком беременности спрашивают: может быть, не стоит рисковать и сделать аборт, а ребенка запланировать, когда эпидемия закончится?

Евгений Кира: Повторяю еще раз: во время предыдущих вспышек коронавирусных заболеваний дети рождались совершенно нормальные. Были сообщения, что инфекция может спровоцировать преждевременные роды. Поэтому мы и говорим о необходимости соблюдения мер предосторожности. Но прямой угрозы плоду, даже если будущая мать заболевает, нет. Поэтому думать сейчас об аборте неразумно и не оправданно. Мало того что сам по себе аборт - это всегда риск для здоровья женщины, а сейчас в условиях эпидемии это вдвойне опасно - любое оперативное вмешательство, любое пребывание в стационаре повышает риск заразиться.

Сейчас беременным рекомендовано отказаться от плановых посещений женской консультации и обращаться к врачу только если возникнут проблемы. Это оправданно?

Евгений Кира: Да, оправданно. Сейчас важнее для здоровья будущей матери и ребенка соблюдать режим изоляции. Плановые визиты в нынешней ситуации могут подождать. Что касается неотложной помощи, в том числе и в связи с беременностью, она оказывается в обычном порядке: вызов "скорой" и госпитализация по показаниям.

И все-таки: что делать женщине, если она чувствует признаки респираторной инфекции? Она же не может знать, COVID у нее или банальная простуда?

Евгений Кира: Никакого самолечения не должно быть. Любые признаки ОРВИ - это повод, чтобы немедленно обследоваться. Самое правильное - вызвать врача на дом.

Касательно лечения - вопрос более сложный. Тут первое правило: беременные - самая уязвимая группа по применению любых препаратов. Потому что при медикаментозном лечении высокий риск проникновения препарата к плоду, при этом некоторые лекарства вызывают осложнения развития будущего ребенка. Поэтому чем меньше лекарств во время беременности, тем лучше.

Тем не менее на волне паники из аптек даже парацетамол исчез, хотя на вирус он никак не влияет. А после выступления Трампа из аптек исчез и гидроксихлорохин - тоже раскупили…

Евгений Кира: Самолечение - это плохо и опасно, а для беременных опасно вдвойне. Тот же гидроксихлорохин, который сейчас используют у больных COVID, - это жесткий препарат. Его применяют для лечения малярии, артритов. Это сильный иммунодепрессант - при беременности и лактации такого рода препараты вообще запрещены. При его использовании у беременных очень высокий риск осложнений,в частности поражение центральной нервной системы у будущего ребенка, вплоть до развития глухоты, слепоты, - почитайте инструкцию.

Что касается использования комбинации лопинавир + ритонавир (вообще это лекарство против ВИЧ), были опубликованы данные о применении препарата у более 5 тысяч беременных. Но все-таки любые противовирусные лекарства запрещены в первом триместре беременности, когда идет формирование внутренних органов у ребенка. Тут мы всегда максимально избегаем воздействия лекарств.

Любое медикаментозное лечение врач назначает, оценивая соотношение риска и пользы организму пациентки и ее будущему ребенку.

Хорошо, женщина ждет ребенка, соблюдает изоляцию, откладывает визиты в женскую консультацию. Есть какие-то возможности самостоятельно убедиться, что беременность протекает нормально?

Евгений Кира: Если все нормально с самочувствием, если последние лабораторные анализы тоже были благополучны, не нужно беспокоиться. Можно спокойно перенести визит в консультацию на более поздний срок.

При этом замечу, что многие осложнения при беременности (замирание развитие плода или выкидыш, например) связаны с нарушениями влагалищного биоценоза.

Выявить такие нарушения не сложно, и обычно такие тесты делают во время плановых осмотров. Но есть и самый простой тест, который женщина может провести себе сама, в домашних условиях. Это определение кислотности во влагалище - так называемвя pH-метрия с использованием кольпотеста. Это простой и показательный индикатор женского здоровья. Такие тесты сейчас доступны - они есть в аптеке. Можно купить, измерить - в тест входит специальная шкала для оценки. Если анализ в норме - все хорошо, можно не беспокоиться. Если тест показывает сдвиг в щелочную сторону - это повод для обращения к врачу.