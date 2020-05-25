ФСИН: Выявлено 238 случаев COVID-19 у заключенных

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили "РГ", что на сегодняшний день число лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238, среди сотрудников и работников ведомства - 980.

При этом выздоровели 87 человек из числа заключенных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы.

"В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них более 24 тысяч проведено в лабораториях уголовно-исполнительной системы", - рассказывают в ведомстве.

В 47 территориальных органах ФСИН, по данным на 25 мая, не выявлено ни одного случая COVID-19 у заключенных.

В сложившейся ситуации Федеральная служба исполнения наказаний организует все необходимые меры по предупреждению распространения коронавируса в учреждениях уголовно-исполнительной системы. "Организован комплекс необходимых санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий. Осуществляется круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

Ранее было сообщение о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово".