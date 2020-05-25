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25 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)

Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве"

Дата подписания 23 мая 2020 г.
Опубликован 25 мая 2020 г.

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. Провести в городе федерального значения Москве (далее - город Москва) эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами, избирательным кодексом города Москвы в 2020 - 2021 годах (далее - эксперимент).

2. Законодательство, регламентирующее порядок проведения эксперимента, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), других федеральных законов, настоящего Федерального закона и принимаемого в соответствии с ним закона города Москвы о проведении эксперимента. Избирательный кодекс города Москвы применяется при проведении эксперимента в части, не противоречащей законодательству, регламентирующему порядок проведения эксперимента.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с проведением эксперимента, осуществляется в порядке финансирования соответствующих выборов.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Основные термины и понятия используются в настоящем Федеральном законе в том же значении, что и в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Для целей настоящего Федерального закона используемые термины и понятия означают:

1) дистанционное электронное голосование - голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

2) участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию - коллегиальный орган, обеспечивающий организацию, осуществление и установление итогов дистанционного электронного голосования;

3) протокол об итогах дистанционного электронного голосования - документ участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, отражающий ее решение об итогах дистанционного электронного голосования.

Статья 3. Общие принципы проведения эксперимента

1. Эксперимент проводится в избирательном округе (избирательных округах), расположенном (расположенных) на территории города Москвы, или в его (их) частях.

2. В эксперименте вправе участвовать гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в установленном порядке по месту жительства на территории города Москвы и обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе.

3. В целях проведения эксперимента в избирательном округе (его части), указанном в части 1 настоящей статьи, соответствующая территориальная избирательная комиссия формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию.

4. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами. Срок проведения дистанционного электронного голосования, определяемый соответствующей избирательной комиссией, не может начинаться ранее чем за пять дней до дня голосования и заканчиваться позднее момента окончания голосования.

5. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель подает заявление. Избиратель вправе отозвать поданное им заявление. Отзыв избирателем заявления не лишает его права подать заявление повторно в пределах срока подачи заявления. Порядок и сроки подачи и отзыва заявления определяются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Подача и отзыв избирателем заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, а также участие избирателя в дистанционном электронном голосовании осуществляется с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

7. Подача избирателем заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке в соответствии с правилами, которые установлены главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами. Порядок голосования избирателя, подавшего заявление, указанное в части 5 настоящей статьи, и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию обеспечивает голосование избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования, на основании заявления, указанного в части 5 настоящей статьи.

9. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами.

10. На соответствующих выборах решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об организации и осуществлении дистанционного электронного голосования, законом города Москвы о проведении эксперимента должны быть предусмотрены процедура идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и другими федеральными законами.

11. Московской городской избирательной комиссией в целях обеспечения гарантий реализации избирательных прав граждан могут устанавливаться (на выборах в федеральные органы государственной власти - по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) дополнительные способы подтверждения личности избирателя, а также дополнительные возможности обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования.

12. Информационная безопасность и защита информации при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования обеспечиваются оператором регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в том числе посредством выполнения требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий, а также посредством автоматизированного информационного взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации в целях решения задач, касающихся обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Статья 4. Полномочия избирательных комиссий в рамках проведения эксперимента

1. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия избирательных комиссий устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Московская городская избирательная комиссия, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона:

1) определяет избирательный округ (избирательные округа) или его (их) части, в котором (которых) проводится дистанционное электронное голосование;

2) устанавливает номер (номера) избирательного участка (избирательных участков) для дистанционного электронного голосования;

3) определяет территориальную избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

4) определяет сроки проведения дистанционного электронного голосования;

5) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

6) устанавливает требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

7) определяет требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

3. Территориальная избирательная комиссия, указанная в пункте 3 части 2 настоящей статьи:

1) образует один избирательный участок для дистанционного электронного голосования в соответствующем избирательном округе (его части);

2) формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию;

3) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

4. Участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию:

1) обеспечивает дистанционное электронное голосование, в том числе осуществляемое в помещении участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

2) устанавливает итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования, составляет протокол об итогах дистанционного электронного голосования и передает его в вышестоящую территориальную избирательную комиссию;

3) обеспечивает возможность наблюдения за дистанционным электронным голосованием, объявляет итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах дистанционного электронного голосования;

4) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

5) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

Статья 5. Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования

Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования обеспечивается в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами в отношении гласности выборов.

Статья 6. Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании

Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении хранения избирательной документации.

Статья 7. Особенности проведения эксперимента при проведении выборов в федеральные органы государственной власти

1. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию формируется в количестве девяти - четырнадцати членов с правом решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Соответствующей территориальной избирательной комиссией, являющейся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, может быть принято решение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, при этом срок приема предложений по кандидатурам для такого зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий составляет 20 дней.

2. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти избирательный округ (его часть), указанный в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, сроки и порядок подачи и отзыва заявления, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, сроки проведения дистанционного электронного голосования, требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, порядок обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования, процедура идентификации избирателя, требования к обеспечению тайны голосования, порядок голосования избирателя, подавшего заявление, указанное в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, порядок хранения избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования на основании предложений Московской городской избирательной комиссии, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее чем за 75 дней до дня голосования.

Статья 8. Особенности проведения эксперимента при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления

1. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельности участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию устанавливаются законом города Москвы о проведении эксперимента с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления срок подачи заявления, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, устанавливается законом города Москвы о проведении эксперимента. Порядок подачи и отзыва такого заявления, а также порядок голосования избирателя, подавшего такое заявление и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, определяется Московской городской избирательной комиссией.

3. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования определяется законом города Москвы о проведении эксперимента.

4. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок хранения избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании определяется законом города Москвы о проведении эксперимента.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин