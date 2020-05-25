Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. Провести в городе федерального значения Москве (далее - город Москва) эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами, избирательным кодексом города Москвы в 2020 - 2021 годах (далее - эксперимент).

2. Законодательство, регламентирующее порядок проведения эксперимента, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), других федеральных законов, настоящего Федерального закона и принимаемого в соответствии с ним закона города Москвы о проведении эксперимента. Избирательный кодекс города Москвы применяется при проведении эксперимента в части, не противоречащей законодательству, регламентирующему порядок проведения эксперимента.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с проведением эксперимента, осуществляется в порядке финансирования соответствующих выборов.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Основные термины и понятия используются в настоящем Федеральном законе в том же значении, что и в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Для целей настоящего Федерального закона используемые термины и понятия означают:

1) дистанционное электронное голосование - голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

2) участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию - коллегиальный орган, обеспечивающий организацию, осуществление и установление итогов дистанционного электронного голосования;

3) протокол об итогах дистанционного электронного голосования - документ участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, отражающий ее решение об итогах дистанционного электронного голосования.

Статья 3. Общие принципы проведения эксперимента

1. Эксперимент проводится в избирательном округе (избирательных округах), расположенном (расположенных) на территории города Москвы, или в его (их) частях.

2. В эксперименте вправе участвовать гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в установленном порядке по месту жительства на территории города Москвы и обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе.

3. В целях проведения эксперимента в избирательном округе (его части), указанном в части 1 настоящей статьи, соответствующая территориальная избирательная комиссия формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию.

4. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами. Срок проведения дистанционного электронного голосования, определяемый соответствующей избирательной комиссией, не может начинаться ранее чем за пять дней до дня голосования и заканчиваться позднее момента окончания голосования.

5. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель подает заявление. Избиратель вправе отозвать поданное им заявление. Отзыв избирателем заявления не лишает его права подать заявление повторно в пределах срока подачи заявления. Порядок и сроки подачи и отзыва заявления определяются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Подача и отзыв избирателем заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, а также участие избирателя в дистанционном электронном голосовании осуществляется с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

7. Подача избирателем заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке в соответствии с правилами, которые установлены главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами. Порядок голосования избирателя, подавшего заявление, указанное в части 5 настоящей статьи, и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию обеспечивает голосование избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования, на основании заявления, указанного в части 5 настоящей статьи.

9. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами.

10. На соответствующих выборах решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об организации и осуществлении дистанционного электронного голосования, законом города Москвы о проведении эксперимента должны быть предусмотрены процедура идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и другими федеральными законами.

11. Московской городской избирательной комиссией в целях обеспечения гарантий реализации избирательных прав граждан могут устанавливаться (на выборах в федеральные органы государственной власти - по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) дополнительные способы подтверждения личности избирателя, а также дополнительные возможности обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования.

12. Информационная безопасность и защита информации при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования обеспечиваются оператором регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в том числе посредством выполнения требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий, а также посредством автоматизированного информационного взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации в целях решения задач, касающихся обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Статья 4. Полномочия избирательных комиссий в рамках проведения эксперимента

1. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия избирательных комиссий устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Московская городская избирательная комиссия, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона:

1) определяет избирательный округ (избирательные округа) или его (их) части, в котором (которых) проводится дистанционное электронное голосование;

2) устанавливает номер (номера) избирательного участка (избирательных участков) для дистанционного электронного голосования;

3) определяет территориальную избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

4) определяет сроки проведения дистанционного электронного голосования;

5) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

6) устанавливает требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

7) определяет требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

3. Территориальная избирательная комиссия, указанная в пункте 3 части 2 настоящей статьи:

1) образует один избирательный участок для дистанционного электронного голосования в соответствующем избирательном округе (его части);

2) формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию;

3) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

4. Участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию:

1) обеспечивает дистанционное электронное голосование, в том числе осуществляемое в помещении участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

2) устанавливает итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования, составляет протокол об итогах дистанционного электронного голосования и передает его в вышестоящую территориальную избирательную комиссию;

3) обеспечивает возможность наблюдения за дистанционным электронным голосованием, объявляет итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах дистанционного электронного голосования;

4) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

5) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

Статья 5. Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования

Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования обеспечивается в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами в отношении гласности выборов.

Статья 6. Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании

Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении хранения избирательной документации.

Статья 7. Особенности проведения эксперимента при проведении выборов в федеральные органы государственной власти

1. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию формируется в количестве девяти - четырнадцати членов с правом решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Соответствующей территориальной избирательной комиссией, являющейся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, может быть принято решение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, при этом срок приема предложений по кандидатурам для такого зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий составляет 20 дней.

2. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти избирательный округ (его часть), указанный в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, сроки и порядок подачи и отзыва заявления, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, сроки проведения дистанционного электронного голосования, требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, порядок обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования, процедура идентификации избирателя, требования к обеспечению тайны голосования, порядок голосования избирателя, подавшего заявление, указанное в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, порядок хранения избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования на основании предложений Московской городской избирательной комиссии, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее чем за 75 дней до дня голосования.

Статья 8. Особенности проведения эксперимента при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления

1. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельности участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию устанавливаются законом города Москвы о проведении эксперимента с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления срок подачи заявления, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, устанавливается законом города Москвы о проведении эксперимента. Порядок подачи и отзыва такого заявления, а также порядок голосования избирателя, подавшего такое заявление и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, определяется Московской городской избирательной комиссией.

3. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок обеспечения гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования определяется законом города Москвы о проведении эксперимента.

4. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления порядок хранения избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании определяется законом города Москвы о проведении эксперимента.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин