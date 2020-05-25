Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 151-ФЗ "О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Федерального закона

1. В целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, настоящим Федеральным законом предусматривается продление на 2020 год эксперимента, осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года N 102-ФЗ "О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года".

2. Настоящий Федеральный закон применяется при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов, в том числе дополнительных, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 13 сентября 2020 года.

3. Для граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации вне своего места жительства, но в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации, и обладающих активным избирательным правом на указанных выборах, настоящим Федеральным законом предусматривается возможность реализации активного избирательного права, в том числе по одномандатному избирательному округу, на цифровом избирательном участке в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 2. Цифровые избирательные участки

1. Цифровым избирательным участком является избирательный участок, определенный из числа избирательных участков, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", для обеспечения голосования граждан Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, и оснащенный в этих целях техническими средствами в соответствии с перечнем таких средств, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

2. Цифровыми избирательными участками также являются избирательные участки, дополнительно образованные в целях создания максимальных удобств для избирателей для обеспечения голосования граждан Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, и оснащенные техническими средствами, указанными в части 1 настоящей статьи.

3. Перечень цифровых избирательных участков, в том числе цифровых избирательных участков, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на основании предложений избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в течение пяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Цифровые избирательные участки, указанные в части 2 настоящей статьи, образуются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на установленный ею срок в течение десяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 3. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка

1. Участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка, указанного в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, является участковая комиссия, сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка, указанного в части 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, является участковая избирательная комиссия, сформированная в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

3. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка, указанная в части 1 настоящей статьи, наряду с полномочиями по обеспечению голосования избирателей и подсчета их голосов на выборах, референдуме, проводящихся в соответствующем избирательном округе, округе референдума, осуществляет в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона также полномочия, связанные с обеспечением реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка, указанная в части 2 настоящей статьи, осуществляет только полномочия, связанные с обеспечением реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона.

4. Если на соответствующей территории проводятся выборы, референдум, число членов участковой избирательной комиссии, указанной в части 1 настоящей статьи, может быть увеличено по решению соответствующей территориальной комиссии, но не более чем на четыре члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на срок, установленный соответствующей территориальной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке. Если в вышестоящую избирательную комиссию, определяемую в соответствии с частью 2 или 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок формирования данных о голосовании, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, полномочия членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии или вступившего в законную силу судебного решения.

5. Формирование участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, указанной в части 2 настоящей статьи, осуществляется соответствующей территориальной комиссией в количестве пяти - семи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с соблюдением требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее чем за 15 дней до дня голосования на установленный данной территориальной комиссией срок. Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке. Если в вышестоящую избирательную комиссию, определяемую в соответствии с частью 2 или 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок формирования данных о голосовании, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, полномочия членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии или вступившего в законную силу судебного решения.

Статья 4. Порядок подачи заявления для голосования на цифровом избирательном участке и порядок составления списка избирателей

1. Для участия в день голосования в голосовании на цифровом избирательном участке гражданин Российской Федерации, указанный в статье 1 настоящего Федерального закона (далее - избиратель), подает заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке (далее - заявление о голосовании на цифровом избирательном участке) в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Заявление о голосовании на цифровом избирательном участке подается с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а в случаях, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, - также через территориальные и участковые комиссии не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

3. Список избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке, составляется в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

4. Избиратель, подавший заявление о голосовании на цифровом избирательном участке с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", вправе отозвать указанное заявление в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, не позднее чем за 3 дня до дня голосования. В этом случае такой избиратель включается в список избирателей по месту своего жительства.

5. Избиратель, который подал заявление о голосовании на цифровом избирательном участке, но не проголосовал на нем и явился в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей по месту своего жительства по решению участковой избирательной комиссии в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 5. Организация голосования на цифровом избирательном участке

1. Голосование на цифровом избирательном участке избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона и включенных на основании указанных заявлений в список избирателей на данном цифровом участке, проводится только в день голосования 13 сентября 2020 года.

2. Голосование избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, вне помещения для голосования не проводится.

3. Тексты электронных избирательных бюллетеней для голосования избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, утверждаются в соответствии с пунктом 21 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", при этом фамилия, имя, отчество и иная информация о кандидатах из соответствующих региональных групп по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в электронном бюллетене может не размещаться. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации избирательные бюллетени для голосования избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, могут быть изготовлены в день голосования на бумажном носителе в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, непосредственно участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка с использованием технических средств, указанных в перечне, предусмотренном частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

4. Доступ избирателей к информации о кандидатах, списках кандидатов, размещение которой в помещении для голосования предусмотрено Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", законом субъекта Российской Федерации, обеспечивается в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

5. Данные о голосовании на цифровом избирательном участке избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, формируются по каждому избирательному округу, по которому проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке, в электронном виде и передаются в соответствующие окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, - также в территориальные избирательные комиссии, определяющие итоги голосования, результаты выборов по соответствующему избирательному округу.

6. Особенности организации голосования на цифровом избирательном участке, оформления и хранения связанной с таким голосованием избирательной документации, порядок формирования и состав передаваемых в соответствующую избирательную комиссию данных о голосовании на цифровом избирательном участке, включая сведения о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, и о количестве поданных за каждого кандидата, список кандидатов голосов избирателей, а также порядок передачи информации в соответствующие избирательные комиссии и порядок обработки данных о голосовании на цифровом избирательном участке и подсчета голосов избирателей в окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, - также в территориальной избирательной комиссии, определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 6. Гласность при проведении голосования на цифровом избирательном участке. Назначение членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса

1. Гласность при проведении голосования на цифровом избирательном участке обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Наблюдателей в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка вправе назначить политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов (зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов), и субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

3. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов (зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов), и субъект общественного контроля вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка всего не более двух наблюдателей (с учетом всех выборов, голосование на которых осуществляется на данном цифровом избирательном участке), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.

4. Назначение членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов (зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов), и зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, вправе назначить всего не более одного члена участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса (с учетом всех выборов, голосование на которых осуществляется на данном цифровом избирательном участке).

6. Реализацию прав политических партий, указанных в частях 2-5 настоящей статьи, по решению их постоянно действующих руководящих органов могут осуществлять региональные отделения политических партий, зарегистрированные в соответствующем субъекте Российской Федерации, или по их решению иные структурные подразделения политической партии.

7. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предусматривает меры, обеспечивающие возможность оперативного отображения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных о голосовании на цифровых избирательных участках, передаваемых из участковых избирательных комиссий цифровых избирательных участков в окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, - также в территориальные избирательные комиссии.

8. В помещениях для голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения.

Статья 7. Учет данных о голосовании на цифровом избирательном участке

1. На основании указанных в части 5 статьи 5 настоящего Федерального закона данных о голосовании на цифровых избирательных участках территориальная избирательная комиссия, устанавливающая итоги голосования, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, определяющая результаты выборов по соответствующему избирательному округу, составляет протокол об итогах голосования на цифровых избирательных участках, данные которого включаются в протокол о результатах выборов по соответствующему избирательному округу, а также в соответствующую сводную таблицу.

2. Порядок составления протокола об итогах голосования на цифровых избирательных участках и его форма устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 8. Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации при реализации настоящего Федерального закона

1. Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации при реализации настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка и ее должностных лиц, нарушающие установленный статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона порядок обеспечения реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, права кандидатов, политических партий, обжалуются в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации по месту расположения соответствующей участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка (избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации).

3. Решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка и ее должностных лиц, нарушающие установленные статьей 4 настоящего Федерального закона порядок подачи заявления о голосовании на цифровом избирательном участке, порядок составления списка избирателей, обжалуются в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, определяющую результаты соответствующих выборов.

Статья 9. Финансовое обеспечение избирательных комиссий

1. Расходы избирательных комиссий, связанные с обеспечением голосования на цифровых избирательных участках, осуществляются за счет соответствующего бюджета в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Расходы избирательных комиссий на выплаты членам избирательных комиссий, обеспечивающим голосование на цифровых избирательных участках, предусмотренные пунктами 17 и 171 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", финансируются за счет средств, предусмотренных в части 1 настоящей статьи.

3. Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета деятельности избирательных комиссий по проведению голосования на цифровых избирательных участках осуществляется в порядке, установленном статьями 70 и 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин