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25.05.2020 14:08
Рубрика: Легковые авто

Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Руководитель компании Volvo Хокан Самуэльссон сделал ряд заявлений, отражающих видение шведской марки мирового автомобильного рынка по окончанию пандемии коронавируса.

Выступая на конференции Financial Times Global Boardroom, Хокан Самуэльссон сделал предположение, что после пандемии спрос на транспорт с ДВС будет планомерно падать, а "зеленые" автомобили окажутся в центре внимания покупателей.

Фото: www.carscoops.com
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Такая схема, по его мнению, продиктована уже начавшимся изменением структуры спроса на энергоносители по всему миру. Хокан Самуэльссон также убежден, что властям стран с развитой автомобильной промышленностью следует учесть уроки пандемии и скорректировать свои экологические программы.

"Электрификация пойдет быстрее. Для правительств сегодня было бы разумно сделать ставку на электромобили", - отметил шведский топ-менеджер.

По его словам, не стоит надеяться на то, что сработает алгоритм отложенного спроса, и покупатели после снятия ограничений бросятся в автосалоны за бензиновыми и дизельными машинами.

В то же время, говоря об американском рынке, он упомянул такой феномен, как "покупка из мести". Американцы, по его мнению, на данный момент настолько устали от запретов в связи с коронавирусом, что готовы приобрести сегодня новый автомобиль из протестных соображений, а также для того, чтобы обеспечить себе тем самым психологическую поддержку.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Volvo придется экономить

В то же время швед поднял такой логистический вопрос, как недопустимая разрозненность звеньев производственной цепи. По его словам, Европе и США следует пересмотреть организацию и схему локаций производственных площадок для того, чтобы снизить зависимость от запчастей, поступающих из других стран.

"Нам нужно выпускать автомобили там, где мы их продаем. Мы не можем полагаться на то, чтобы все производил Китай", - заявил глава Volvo.

#Volvo