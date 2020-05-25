Хакеру нужно всего полчаса для проникновения в локальную сеть компании

Специалисты компании Positive Technologies проанализировали уровень защищенности корпоративных информационных систем. Согласно их данным, получить доступ к ресурсам в локальной сети можно в 93% компаний, 77% векторов атаки связаны с недостаточной защитой веб-приложений, а на проникновение в локальную сеть может понадобиться всего 30 минут.

Среди протестированных в 2019 году компаний организации финансового сектора (32%), IT (21%), топливно-энергетический комплекс (21%), государственные учреждения (11%), сфера услуг (7%), промышленность (4%) и телекоммуникации (4%). В ходе внешних пентестов специалистам удалось получить доступ к локальной сети 93% организаций. Максимальное число векторов проникновения, выявленное в одном проекте, составило 13.

Эксперты обнаружили, что проникновение в локальную сеть занимает от 30 минут до 10 дней. В большинстве случаев сложность атаки оценивалась как низкая, то есть ее мог бы осуществить и низкоквалифицированный хакер, который обладает лишь базовыми навыками. По крайней мере один простой способ проникновения существовал в 71% компаний.

Наибольшее количество всех атак было направлено на подбор учетных данных и на эксплуатацию уязвимостей веб-приложений. В 68% компаний успешные атаки на веб-приложения были проведены с помощью подбора учетных данных.

Слабые пароли так или иначе использовались в 86% компаний. Одним из самых популярных оказался пароль, в котором использовались комбинации месяца и года в латинской раскладке (например, Jrnz,hm2019 или Fduecn2019). Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей.