Япония направит еще около 1 трлн долларов на поддержку экономики

Японские власти выделят 100 триллионов иен (около 929 миллиардов долларов США) на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает деловое издание "Никкэй симбун".

Кабинет министров страны намерен принять второй дополнительный бюджет на текущий 2020 финансовый год. Средства пойдут в том числе на кредитование бизнеса, пострадавшего из-за COVID-19.

Кроме того, кабинет министров планирует покрыть часть расходов на зарплату персоналу и аренду площадей тем компаниям, которые были вынуждены на время приостановить свою деятельность в связи с пандемией. Субсидии также получит ряд медицинских и образовательных учреждений.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ снимет режим ЧС в оставшихся пяти регионах страны, где до последнего момента продолжало действовать "особое положение". Речь идет о Токио, северном губернаторстве Хоккайдо и находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.