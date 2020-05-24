Япония может досрочно отменить режим ЧС на всей территории страны

Японские власти могут 25 мая отменить режим ЧС в оставшихся пяти регионах страны, на территории которых продолжает действовать объявленное из-за коронавируса "особое положение".

Речь идет о Токио, северном губернаторстве Хоккайдо, а также находящихся по соседству со столичным мегаполисом трех префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

Ожидается, что премьер Синдзо Абэ завтра примет соответствующее решение после консультаций с членами правительственного штаба по борьбе с COVID-19, передает телерадиокомпания NHK.

Специалисты предупреждают об опасности возникновения второй волны заражения коронавирусом в Японии. В этой связи ожидается, что правительство островного государства призовет граждан не торопиться с отказом от ряда мер, направленных на борьбу с распространением инфекции, в том числе от ношения масок и строгого соблюдения правил личной гигиены.

Напомним, что режим ЧС в начале апреля был введен в семи японских префектурах. В середине прошлого месяца его действие распространили на всю территорию государства. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 31 мая. Между тем, в середине мая эпидемиологическая обстановка позволила правительству поэтапно начать досрочную отмену "особого положения" в регионах. Сначала режим ЧС сняли в 39 из 47 префектур страны, а потом в Осаке, Киото и префектуре Хёго.

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 16,6 тысячи заразившихся коронавирусом. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего на территории островного государства пациентов с положительными пробами на COVID-19 выявили в Токио. В столичном мегаполисе обнаружено более 5,1 тысячи инфицированных. Вместе с тем в последние недели динамика распространения коронавируса на японской территории значительно снизилась.