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25 мая 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 22 мая 2020 года № 159-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", протоколом заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 22 мая 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 261 следующего содержания:

"261. Рекомендовать авиакомпаниям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, соблюдать "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 года № 02/7373-2020-32.";

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 12:

в подпункте 2 слова "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области," заменить словами "из г. Москвы, Республики Саха (Якутия),";.

в подпункте 3 слова "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области," заменить словами "из г. Москвы, Республики Саха (Якутия),";

в подпункте 4 слова "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области," заменить словами "из г. Москвы, Республики Саха (Якутия),";

в пункте 16 слова "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области," заменить словами "из г. Москвы, Республики Саха (Якутия), немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, Республике Саха (Якутия),";

в пункте 19:

в абзаце первом подпункта 4 слова "дезинфекцию обсерватора работодателя" заменить словами "заключительную дезинфекцию силами специализированных организаций обсерватора работодателя";

дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания:

"9) перед допуском на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивать заключительную дезинфекцию помещений, в которых осуществляется деятельность, проживание работников;

10) исключить контакт между поступающими (сменными) и убывающими работниками;

11) при привлечении к работе вахтовым методом рассматривать возможность трудоустройства граждан, проживающих на территории Иркутской области.";

в подпункте 2 пункта 20 слово "пятидневного" заменить словом "десятидневного".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo. gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



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