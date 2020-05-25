Как отметит очередную годовщину Большой театр Беларуси

Фото: belta.by

Сценическая площадка Большого театра Беларуси, который через тринадцать лет готовится отметить свой вековой юбилей, 25 мая в этом году будет блистать и принимать поздравления по поводу своего 87-го Дня рождения исключительно в онлайн-формате.

Коварство мирового коронавируса воздвигло между искусством и его поклонниками, признают с сожалением новостные порталы, "китайскую стену", преодолеть которую в состоянии лишь телекоммуникационные линии связи. А ведь ежегодно в этот день главную академическую сцену страны "в открытом формате" посещали несколько тысяч гостей, которые рукоплескали магии актерской игры.

Театр, признают его ценители, прославил себя балетными и оперными шедеврами. За прошедшие годы здесь были поставлены двадцать тысяч спектаклей. Утверждают, что даже летописцы храма искусств вряд ли бы смог на память перечислить все постановки. Хотя первая оперная премьера 25 мая 1933 года - "Кармен" в исполнении великой белорусской певицы Ларисы Александровской - навсегда останется в анналах "золотого фонда" вокального мастерства.

Кстати, любителям музыкального мира, впервые оказавшимся в белорусской столице, обычно советуют строить свои маршруты от Ратушной площади. Именно здесь несколько лет назад и был открыт памятник создателям белорусской национальной оперы - польскому композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу, о котором уже рассказывал "СОЮЗ".

А неподалеку от Доминиканского монастыря Монюшко некогда играл на органе. В самой Ратуше вдохновлял слушателей оркестр под руководством Доминика Стефановича, у которого будущий автор пятнадцати опер учился игре на фортепиано.

Стоит напомнить, что всего лишь год назад Большой театр, который считается одной из крупнейших театральных площадок Европы, отметил двухсотлетний юбилей композитора. Его мелодические шедевры, по оценке музыковедов, совпадали по камертону с глубинными эмоциями, чувствами людей независимо от социального статуса и национальности.

Бесспорно, Монюшко - признанный классик польской оперы. Но на протяжении многих лет друг Глинки, Кюи и Даргомыжского тесно соприкасался с русской и с белорусской культурой, что отразилось и на его творчестве. А в далеком уже 1930 году солист Мариинского театра Антон Боначич организовал в Минске первую студию, на основе которой три года спустя и поднял занавес сегодняшний виновник торжества.

Критика признает, что русская музыкальная школа по-прежнему доминирует в современном репертуаре театра. Еще в конце прошлого года на сцене состоялась премьера балета "Анна Каренина" на музыку сразу трех произведений Петра Чайковского, над которым работала молодой белорусский хореограф Ольга Костель.

В самом конце февраля артисты Союзного государства, покорившие мировые театральные подмостки, Надежда Павлова, Павел Петров и Владислав Сулимский исполнили в Минске главные партии в музыкальном шедевре итальянского композитора Джузеппе Верди - "Риголетто" в постановке именитого эстонского режиссера Неэме Кунингаса.

А сегодня фанаты классического искусства смогут хоть и на удалении, но тоже заглянуть по традиции в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, увидеть, как работают главный хормейстер и дирижеры. Можно будет услышать и интересные воспоминания артистов Большого.