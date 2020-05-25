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25.05.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Какие льготы есть у пожилых автомобилистов

Текст: Майя Бирюкова
Максимальной возрастной планки для водителей не существует: за рулем можно быть столько, сколько позволяет здоровье и силы. Для пожилых автомобилистов и пенсионеров есть свои льготы, в том числе послабления в транспортном налоге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На федеральном уровне общих решений не предусмотрено, однако в некоторых регионах власти устанавливают свои льготы. Когда будет выгодно оформлять автомобиль пожилому человеку на свое имя? Нужно смотреть региональные законы.

К примеру, в Москве есть категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты транспортного налога, пишет aif.ru. Это герои СССР и России, полные кавалеры Ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, жертвы радиационных катастроф.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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В Подмосковье есть своя льгота для ветеранов труда: для них ставка по транспортному налогу снижена наполовину. Есть ограничение по мощности авто, к которому применима данная льгота - до 150 л.с., мотороллерам и мотоциклам - до 50 л.с. Свои льготы есть и в других регионах.

Существуют ли льготы в так называемом налоге на роскошь? Повышающие коэффициенты в этом случае применяются на автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

Льготу на данный налог могут получить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи и один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
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Есть ограничение: льгота может быть предоставлена в том случае, если мощность автомобиля не превышает 200 л.с. Пенсионеры, не попавшие в указанные категории, платят налог в обычном режиме.

Льгота не предоставляется автоматически, поэтому свое право на нее нужно заявить в налоговую инспекцию. При подаче заявления необходимо предоставить все подтверждающие право на льготу документы. Обращаться придется лично до 1 декабря того года, за который придется уплачивать налог. Если у вас есть доступ к сервису "Личный кабинет" на сайте налоговой, то можно оформить льготу там. Необоснованный или незаконный отказ в льготе можно обжаловать в суде.

#авто