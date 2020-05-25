Китай выразил США протест в связи с планами продать торпеды Тайваню

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с недавним одобрением возможной сделки по продаже Тайваню торпед. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении оборонного ведомства КНР.

В Пекине данный шаг расценили, как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Подобные действия являются серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, пишет ТАСС, ссылаясь на документ.

Напомним, на прошлой неделе госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним. Сумма сделки - 180 миллионов долларов. По заявлениям властей Тайваня, данная поставка поддержит программу острова по строительству флота собственных подводных лодок. Этот проект предусматривает строительство до восьми субмарин, первая из которых должна появиться к 2024 году. На эти цели выделено 1,6 миллиарда долларов.

Тайвань - самый большой китайский остров - находится под управлением собственной администрации, однако официальный Пекин считает его одной из провинций КНР. МИД Китая не раз заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.